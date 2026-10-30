Tenerife, la isla con más inversión en los presupuestos canarios de 2027, con 261,7 millones

Archivo - Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 (EUROPA PRESS)

Tenerife es la isla que contará con mayor inversión procedente de los presupuestos canarios de 2027 con un total de 261,7 millones, 12,5 millones más que Gran Canaria, según recoge el proyecto de ley registrado este viernes en el Parlamento de Canarias.

A Fuerteventura se le asignan 110,2 millones de euros y a La Palma, 102,6 millones de euros y les siguen Lanzarote, con 90,1 millones, La Gomera con 74,6 millones, El Hierro con 44,6 millones y La Graciosa, con 1,9 millones de euros.

El presupuesto arranca la tramitación con una cifra total de 13.209 millones de euros que priorizan el gasto en políticas de índole social.

El Gobierno aclara en una nota que la elaboración del presupuesto se ha visto dificultada por la incertidumbre acumulada que supone la situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y, por ende, el desconocimiento de partidas importantes que afectan a Canarias.

De hecho, de las partidas inicialmente asignadas y prorrogadas en 2023 han desparecido un 20%, lo que impide conocer con certeza qué partidas son las que llegarán a Canarias en cada ejercicio.

Por otro lado, aunque sin efecto en la elaboración del presupuesto inicial, también el retraso en la actualización de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) puede suponer dejar de percibir 170 millones de euros mensuales.

A nivel macroeconómico, la incertidumbre viene dada por la inestabilidad geopolítica y, principalmente, por la crisis de los combustibles.

Además, el presupuesto para 2027 se ha realizado con cautela ante el marco de incertidumbre de magnitudes relevantes que afectan actualmente a Canarias.

El Congreso los Diputados, recuerda el Ejecutivo, no aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que, el presupuesto se ha elaborado con un objetivo de déficit del -0,1% sobre el PIB, que coincide con el fijado para el conjunto de las comunidades autónomas en los acuerdos del Consejo de Ministros.

Asimismo, al no haberse traspuesto a la normativa nacional el nuevo marco fiscal europeo vigente desde abril de 2024, el 'Informe de Situación de la Economía Española 2026' fija la tasa de referencia que determina el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto en un 4% para 2027.

Ante ambas situaciones, las previsiones del Gobierno de Canarias contemplan un crecimiento del PIB del 1,1%, al estimar una pérdida de fuerza en el impulso económico de la comunidad autónoma, y la previsión de la tasa de paro es del 12,4%.

Respecto a la deuda de la comunidad autónoma, la previsión del proyecto de Ley de Presupuesto la sitúa el próximo año en 6.727 millones de euros, es decir, el 9,73% del PIB, por debajo de los límites máximos permitidos.

DESAPARICIÓN DE MRR Y SUBIDA SALARIAL

El presupuesto de 2027 viene muy determinado por dos cuestiones: la desaparición de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el incremento salarial de los empleados públicos pactado entre el Gobierno de España y los sindicatos.

Respecto a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), su desaparición "condiciona significativamente" la comparación con el presupuesto inicial de 2026 respecto al inicial de 2027, en el que desaparecen casi 500 millones de euros de créditos para acciones por el MRR, avisa el Gobierno.

Únicamente se mantienen en Vivienda y Servicios Sociales, por un importe de 49,5 millones de euros.

Esto provoca que el crecimiento del presupuesto del próximo año, incluyendo los fondos MRR, solo sea de una 5,7% (717,6 millones) frente al 9,7% (1.166,1 millones) si no se considerase esta financiación.

Además, el Estado no ha trasladado un criterio claro de reintegro de los recursos no aplicados en aquellos supuestos en que se ha cumplido con los hitos y objetivos, lo que puede afectar significativamente al cumplimiento de las reglas fiscales.

Asimismo, en la vertiente de gastos el incremento retributivo acordado a nivel estatal es del 4,5%, con una variable adicional de 0,5% según la evolución del IPC.

Esta circunstancia supone otros 500 millones para la comunidad autónoma, y que el gasto del capítulo I se eleve hasta el 42% del presupuesto total.

A pesar de ambas circunstancias, las actuaciones de relevancia social como Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda canalizan casi el 83,3% del presupuesto, descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Esto significa que los servicios públicos de carácter básico se han reforzado con un incremento presupuestario inicial de 970 millones de euros.

El esfuerzo en estas áreas prioritarias de carácter social se desglosa en un aumento de 429,8 millones de euros para Sanidad, un incremento porcentual de 9,1%.

A Educación, el presupuesto destina 260 millones más, lo que supone un incremento porcentual del 10,2%.

El presupuesto para Acción Social aumenta 201,5 millones (24,4%); mientras que el incremento en Justicia y Seguridad es de un 15,2%, es decir, 41,9 millones de euros.

Por su parte, para el acceso a la vivienda, el presupuesto contempla 37,1 millones de euros, es decir, un incremento del 22,8%.

En cuanto a los ingresos, el incremento viene sustentado, principalmente, por el incremento de los recursos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y, en menor medida, por los tributos propios y el bloque REF.

Las transferencias corrientes también aumentan por la inclusión, en la previsión inicial, de los fondos estatales derivados de la Ley de dependencia y de la subvención para la gratuidad del transporte público.

MEDIDAS FISCALES Y TRIBUTARIAS

En relación a la política fiscal, el principal objetivo del Gobierno es proteger la renta disponible de los ciudadanos, una vez los servicios sociales están perfectamente financiados, de ahí que se vuelva a deflactar la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general para adaptarla a la evolución del IPC.

De esta manera se evita que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación, puedan repercutir negativamente en las familias y se traduzcan en una mayor presión fiscal.

Respecto al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se amplía el tipo cero en este impuesto a las prestaciones de servicios de alojamiento y alimentación prestadas por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes.

También se prorroga la tributación excepcional y temporal de la importación y entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera; así como la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo que se mantiene el mes de enero de 2027.

En cuanto a la Ley del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias, se regulan los límites a las exenciones y se incrementan los tipos impositivos de las modalidades para convergen con los tipos de Península, Baleares y la Unión Europea.

Además se fijan los precios de referencia para la aplicación de los tipos incrementados a las nuevas modalidades.

Igualmente se contemplan mejoras técnicas y modificaciones de menor calado en diversos tributos para dotar de mayor seguridad jurídica.