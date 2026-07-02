Tenerife lamenta las "demoras" del Estado al impulso del Centro Nacional de Vulcanología y el recorte de su financiación

Archivo - Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un pleno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha expresado este jueves su respaldo al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ante la situación de "bloqueo" que afecta al desarrollo del futuro Centro Nacional de Vulcanología (CNV), una infraestructura considerada "estratégica" para Canarias y para el conjunto del Estado.

En un comunicado, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, considera "profundamente preocupante" que, después de los compromisos adquiridos tras la erupción de La Palma y del consenso institucional alcanzado en torno a este proyecto, el Gobierno de España "continúe demorando la firma del convenio definitivo y reduzca de manera sustancial la financiación inicialmente prevista".

"El Centro Nacional de Vulcanología no es un proyecto más. Es una infraestructura esencial para reforzar la seguridad, la investigación, la prevención y la capacidad de respuesta ante riesgos volcánicos en Canarias. No podemos permitir retrasos injustificados ni decisiones unilaterales que vacíen de contenido un proyecto que nació con vocación de excelencia y liderazgo científico desde las islas", ha señalado la presidenta insular Rosa Dávila.

Desde el Cabildo de Tenerife se ha puntualizado que el modelo inicialmente planteado, con una estructura compartida entre La Palma y Tenerife, responde a criterios científicos, técnicos y estratégicos orientados a consolidar en Canarias un polo de referencia internacional en investigación vulcanológica.

En ese sentido, la institución insular considera que cualquier intento de recentralizar la dirección científica o de reducir el alcance del proyecto supone un "retroceso inaceptable", especialmente en un territorio como Canarias, donde la realidad volcánica exige una respuesta basada en el conocimiento, la proximidad y la capacidad operativa sobre el terreno.

El Cabildo ha expresado su "preocupación" por el recorte presupuestario anunciado, al comprometer "la ambición y la capacidad real" de una infraestructura que busca ser "referencia mundial en investigación, monitorización y gestión del riesgo volcánico".

CAPACIDAD CIENTÍFICA

Rosa Dávila ha insistido en que "Canarias ha demostrado sobradamente su capacidad científica, técnica y de gestión", de forma que lo que corresponde ahora es que el Estado "cumpla con su palabra y con los compromisos adquiridos con La Palma y con toda Canarias".

El Cabildo de Tenerife ha reiterado su compromiso de colaboración institucional con el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias y el conjunto de administraciones implicadas para garantizar que el Centro Nacional de Vulcanología salga adelante con "todas las garantías, con la dimensión y los recursos que merece".

"En asuntos estratégicos para Canarias debemos actuar con una sola voz. La defensa del Centro Nacional de Vulcanología trasciende a una isla; hablamos de seguridad, conocimiento y futuro para todo el Archipiélago", ha concluido la presidenta.