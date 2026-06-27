Tenerife lleva al Festival de Annecy de Francia sus "fortalezas" como 'hub' internacional para la animación audiovisual

La delegación insular de Tenerife en el Festival de Annecy de Francia - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y su Tenerife Film Commission, ha estado presente en 2026 en el Mercado Internacional de Cine de Animación MIFA, que ha tenido lugar en el marco del Festival de Annecy (Francia). los días 23 y 24 de junio.

El evento está considerado como una de las citas mundiales más destacadas del sector al favorecer encuentros de autores, creadores y directores con productores, distribuidores y compradores, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

La delegación insular, integrada también por estudios y empresas de animación locales, ha mostrado en esta cita las "grandes potencialidades" de la isla como 'hub' internacional de animación.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, ha destacado que la presencia de Tenerife en un foro de referencia internacional como el MIFA y el Festival de Annecy responde a "una estrategia clara de diversificación" del modelo turístico y económico insular, "apostando por sectores de alto valor añadido como la industria audiovisual y, especialmente, la animación".

Afonso ha señalado que "Tenerife reúne condiciones diferenciales" para consolidarse como un hub internacional de producción audiovisual, gracias a la combinación de talento local, seguridad jurídica, incentivos fiscales, conectividad e infraestructuras especializadas: "Nuestra labor es seguir generando las condiciones para atraer inversión, favorecer la implantación de empresas y crear oportunidades de empleo cualificado para la población de la isla".

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, la participación de Tenerife en el MIFA y en el Festival de Annecy nos permite reforzar el posicionamiento internacional de la isla como un destino de referencia para la industria de la animación. "Contamos con un ecosistema profesional cada vez más sólido, talento especializado, infraestructuras competitivas y un marco de incentivos fiscales que sigue atrayendo proyectos de alto valor", ha añadido.

Melwani ha precisado que, además de generar inversión y empleo cualificado, este tipo de encuentros favorecen la creación de alianzas estratégicas y nuevas oportunidades para que las empresas en la isla continúen creciendo e internacionalizando sus producciones. La consejera delegada ha indicado, asimismo, que en el marco de MIFA se ha presentado la segunda edición de Quirino Lab, que tendrá lugar en Tenerife el próximo mes de octubre.

La delegación insular, encabezada por la CEO de Turismo de Tenerife, junto al equipo de la Tenerife Film Commission desplazado a Annecy, ha podido presentar el ecosistema profesional y los atractivos incentivos fiscales de la isla, que continúan posicionando a Tenerife como un destino sólido para acoger a empresas y profesionales que buscan desarrollar proyectos en el sector.

Los estudios de animación tinerfeños asociados a Tenerife Film Commission han podido ofrecer, por su parte, sus servicios de animación 2D y 3D, compartir las últimas novedades en el desarrollo de sus proyectos y capacidades técnicas, así como generar nuevos contactos, alianzas y oportunidades de coproducción que les permitan, entre otros aspectos, internacionalizar sus propias creaciones.

Este año, precisa el Cabildo tinerfeño, se han sumado a la delegación insular PipelinePro, Tomavision Studio, Atlantis Animation, 3Doubles Producciones, Red Animation, BWater Animation Studios, Crazy Meerkat, MGC Marketing Producción y Gestión Cultural, Media Solution y Atlantic Zone. Asimismo, Proexca y Zona ZEC, con el apoyo del Clúster Audiovisual de Canarias, organizaron el 24 de junio un evento de networking al que asistieron los mencionados estudios y empresas con el fin de impulsar posibles sinergias y dar a conocer las ventajas que ofrece Tenerife y Canarias en el ámbito de la animación.

LA ANIMACIÓN EN TENERIFE

El sector de la animación mantuvo una presencia relevante en 2025 en la isla, con cinco largometrajes de animación (cuatro internacionales y uno español), y dos series, todas acogidas al incentivo fiscal. La inversión total en animación, considerando proyectos anuales y plurianuales, fue de 15,2 millones de euros. Estos proyectos generaron 2.942 días de trabajo y emplearon a 910 personas en el ámbito de la animación.

Mientras, la inversión en proyectos exclusivamente de posproducción para animación experimentó un notable crecimiento en 2025, con un aumento cercano al 50%, pasando de 2,7 millones de euros en 2024 a 4,2 millones de euros en 2025. Según el Cabildo, este dato confirmaría el fortalecimiento de Tenerife como enclave para servicios avanzados de posproducción digital y VFX.