Tenerife pone a disposición recursos de emergencia para colaborar en labores de rescate en Venezuela

Archivo - Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un pleno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha mostrado "toda su solidaridad" con Venezuela. La institución, a través del Gobierno regional, ha puesto a disposición los recursos de emergencias insulares para colaborar en labores de rescate.

"Seguimos la situación en el país, que todavía es muy complicada. Es difícil saber aún el alcance de la tragedia", ha señalado la presidenta insular, Rosa Dávila, en declaraciones a los medios en un encuentro de consejeros insulares que la Consejería de Agricultura del Gobierno regional organiza en la institución insular.

Dávila ha recordado que el presidente regional, Fernando Clavijo, está "en contacto" con el Gobierno de España, mientras el Cabildo ha puesto a disposición del Ejecutivo regional su "potente servicio de emergencias", especialmente bomberos especializados en labores de rescate, que pueden trasladarse "lo antes posible" al país.

"En este momento, la información que llega es muy dispersa, muy confusa. No sabemos el alcance que puede tener esta tragedia, y por eso quiero transmitir en nombre del pueblo de Tenerife nuestra solidaridad, nuestras condolencias y sobre todo nuestra disposición a ayudar y apoyar al pueblo venezolano", ha señalado.

La presidenta insular ha señalado que habría unos 25.000 tinerfeños y tinerfeñas que actualmente residen en Venezuela, además de las más de 60.000 personas que conforman la comunidad venezolana en la isla, la "mayor de toda Canarias, y que hoy muestra "su preocupación" para contactar con sus familiares y amigos en el país.

"En estas primeras horas, después de la desgracia que vive Venezuela, enviamos toda la solidaridad en nombre de Tenerife, especialmente de la comunidad venezolana residente en la isla" ha añadido Rosa Dávila, que ha añadido que son "muchas" las organizaciones venezolanas que se han puesto en contacto con el Cabildo, manteniendo "un contacto fluido" y expresando "su preocupación" por las miles de personas con las que tratan de contactar.