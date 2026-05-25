Tenerife potencia el desarrollo económico y nuevos mercados con la 'Semana Internacional de la Moda'

Presentación de la Semana de la Moda de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE) 2026, que tendrá lugar en el Recinto Ferial del 4 al 7 de junio, vuelve al Recinto Ferial y revalida a la isla como epicentro mundial del sector textil y de la moda.

La agenda de actividades combina la sostenibilidad, las tendencias urbanas, la barbería profesional y el sector del cuidado masculino.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló en la presentación que la Semana Internacional de la Moda de Tenerife 2026 representa "mucho más que un evento de pasarela, es una apuesta estratégica por el desarrollo económico, la creatividad y la diversificación de la economía canaria y otros sectores productivos".

Del mismo modo, la presidenta insular destacó que "a través de la moda, Tenerife impulsa nuevos sectores vinculados al diseño, la artesanía, la sostenibilidad, el audiovisual, el comercio y la calidad".

Este evento, dijo, "genera empleo directo para diseñadores, empresarios, modelos, maquilladores, fotógrafos, técnicos y jóvenes emprendedores, además de beneficiar indirectamente a hoteles, restaurantes y comercios locales".

Por otra parte, Dávila recalcó que el reto sigue siendo "consolidar un sector textil más fuerte, competitivo y capaz de generar empleo estable y cualificado, por eso, la moda debe entenderse no solo como cultura y estética, sino como una industria con capacidad de impulsar innovación, identidad y crecimiento económico".

Dávila aseveró que la moda en Tenerife puede convertirse en "una herramienta de futuro creando marca, atrayendo inversión y dando nuevas oportunidades a las próximas generaciones".

"Tenemos grandes, pequeños y talleres medianos. Estamos inmersos en la formación profesional dual en el ámbito del textil y seguiremos apoyando a difundir nuestro talento y nuestra creatividad a todo el mundo", comentó.

MOTOR ECONÓMICO

El consejero insular de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, mostró su satisfacción con esta nueva edición de la 'Semana Internacional de la Moda de Tenerife', afirmando que la cita no solo celebra la creatividad, sino que también actúa como un motor económico para el sector, atrayendo marcas, profesionales y público especializado.

Al mismo tiempo, destacó que la moda es "un ámbito con un enorme potencial para diversificar la economía insular" a lo que añadió que la SIMTE es "un punto de encuentro para quienes comienzan su trayectoria en el sector".

Rosa Dávila y Efraín Medina han recordado también que, en esta edición, el acceso al Recinto Ferial será completamente gratuito, pudiendo disfrutar de todas las actividades de la Zona Urban, donde se ofrecerán desfiles, se ubicarán estands comerciales y habrá otras actividades, como las centradas en barbería y cuidado personal.

Para acceder a los desfiles de la caja negra, es preciso retirar una entrada con anterioridad en este enlace.

Los precios de los tickets son de cinco euros para el XV Certamen Jóvenes Diseñadores y dos euros para el resto de los desfiles.

La SIMTE incluye el Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda que se celebrará el jueves 4 de junio a partir de las 21.30 horas, reuniendo a cerca de 600 personas en la 'caja negra' del evento.

Entre los finalistas del certamen hay representación isleña, con Noé González de la Rosa optando a conseguir el galardón.

Los otros clasificados de Canarias son Yeremay Hidalgo (Gran Canaria) y Yusef González Perdomo (El Hierro), que competirán con Eva Gómez (Vitoria), Ni Luh Desy y Ikadek Dode (Indonesia), Johannes Senior Paz (Venezuela) y Leonardo Mena (México).

La pasarela finalizará con la deliberación del jurado, donde se entregarán los siguientes premios en metálico: 5.000 euros al primer clasificado, 3.000 al segundo y 1.500 a la colección más comercial, que podrá coincidir con las categorías anteriores.

ZONA URBAN

Ese mismo día abrirá las puertas la 'Zona Urban', donde se situarán 25 estands con firmas centradas en el 'streetwear', se grabarán nueve episodios del pódcast 'The Space of Lupe Castro' y se desarrollarán diferentes actividades.

La primera jornada, a las 19.15 horas, tendrá lugar la primera, consistente en un Shooting Live.

El viernes 5 de junio la jornada comenzará con los desfiles de Labory 1930 y DLA en la Zona Urban, que tendrán lugar a las 12.00 horas.

A continuación, a las 13.30 horas la pasarela de la 'caja negra' empezará su actividad con un bloque dedicado a la moda sostenible, con la participación de los desfiles de Gallobuey, Farobag y María Hurtado, reforzando el compromiso de la Semana Internacional de la Moda con la innovación responsable.

Para el turno de tarde, a las 16.00 horas, en un desfile llamado Islas de Moda, tendrá lugar la puesta en escena de Ruth Rguez, Oswaldo Machín y Diazar, tres nombres clave del diseño canario contemporáneo.

Al finalizar estos desfiles, la atención se centrará de nuevo en la Zona Urban donde, a las 16.30 horas tendrá lugar la presentación Gafas Chacho - Mikas.

A las 17.30 horas, la zona de la caja negra volverá a acoger tres desfiles, en este caso son de las firmas Javilar, Mado Vigarok, La Trajería y By Loleiro.

A las 18.30 horas, la Zona Urban acogerá los desfiles de Laverny, Chacho Svnrs y Nanna antes de darle paso a dos de los momentos más esperados.

Uno de ellos es el desfile de Yolancris (19.30) y Marco & María (21.00 horas), que hará un desfile que contará con la presencia de Miss Venezuela.

PROPUESTAS URBANAS Y MASTERCLASS

La tercera jornada se mantendrá el ritmo con propuestas urbanas y contemporáneas, un taller y una masterclass.

A las 12.00 horas comenzará el día donde desfilarán Sant Club y Dope Mine en la zona urban, seguidos por Mefaldas Tu, Flystyle Tenerife y Lorena Gianinni a las 13.30 horas en la caja negra.

Por la tarde, a las 15.00 horas, habrá un taller de joyería artesanal urbana, y Sandra Viera, Diego Filst y Paloma Suárez intervendrán a las 16.00 horas en un desfile en la zona de la caja negra.

Por otra parte, a las 16.30 horas, tendrá lugar una masterclass de peluquería y maquillaje impartida por Alberto Dugarte, uno de los barberos más populares de las islas.

La jornada continuará en la zona de la caja negra, con los desfiles de Viperinas, Void y David Moss (17.30) mientras que a las 18.30, la Zona Urban acogerá un desfile de las marcas Adidas, Uniko y Caviar de la Rue.

A las 19.30 horas, la jornada culminará con la presencia en la pasarela de la caja negra de Inmaculada Rodrigues, José Acosta y Silvia Fernández, a las 20.15 horas tendrá lugar la presentación de Moly - Mojo Wax (Zona Urban) y a las 21.00 horas se celebrará un desfile con las marcas de Amarca, Rodrigo Piñeiro y KOII.

Para el domingo 7 de junio, la programación de la SIMTE estará centrada en la 'Tenerife Barber Expo', con formadores de primer nivel llegados desde diferentes puntos de España y artistas internacionales procedentes de Miami.

En el turno de la mañana, tendrá lugar un Show Barber (12.00 horas), con los profesionales Oche, Ismael de Mora, Kingilletess, Fran Aranda, Lolo Rodríguez y Pau Puertas.

En la jornada de tarde se celebrará la 'Batalla de Barberos Jóvenes Promesas' y la 'Batalla Pro-Barbers Tenerife Barber Expo', las cuales pondrán punto y final a los actos programados para la Semana Internacional de la Moda, que concluirá con la posterior entrega de premios de las batallas de barberos y la correspondiente ceremonia de clausura de uno de los eventos más importantes del sector creativo de la isla.