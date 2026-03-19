Tenerife se prepara para "lo peor" de la borrasca en la próxima madrugada y pide limitar los desplazamientos

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, junto a otras autoridades insulares, en la reunión mantenida con los coordinadores de emergencia municipales frente a la borrasca 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' ya ha dejado en Tenerife fuertes rachas de viento, superándose incluso los 200 km/h en cumbres, así como fuertes episodios de oleaje que, en el norte de la isla, ha obligado al corte de la carretera de Garachico. Sin embargo, "lo peor" de este fenómeno se prevé respecto a las lluvias en la próxima madrugada, de forma especial en el sur, suroeste, y también en el área metropolitana de la isla, donde se podrán superar los 60 litros por metro cuadrado.

Así lo ha manifestado este jueves la presidenta insular Rosa Dávila, junto a Néstor Padrón, jefe de servicio de Protección Civil del Cabildo, ha atendido a los medios de comunicación tras la reunión mantenida con los coordinadores de emergencia municipales. La presidenta, que ha actualizado la situación para los próximos días, indica que la isla no cuenta con incidencias destacables.

"Es muy importante indicar a la población que se mantenga alejada de las zonas de costa, de los litorales. Por otro lado, si bien hemos tenido preciputaciones, lo peor se prevé en las próximas horas, sobre todo en el sur y suroeste de la isla, así como en el área metropolitana, con especial riesgo durante la madrugada", ha dicho.

El Cabildo recuerda a la población las alertas vigentes por fuertes lluvias, vientos y fenómenos costeros en la isla, donde también la cota de nieve ha bajado hasta los 1.600 metros de altura. Así, se mantiene vigentes las medidas y restricciones contempladas en el Plan de Emergencias Insular (PEIN) vigente desde ayer, como el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y al de Teno.

"Hemos suspendido todas las actividades deportivas, culturales, no solamente las que ocurren al aire libre, sino también cualquiera que obligara a una concurrencia de personas, de manera que están suspendidas todas las actividades porque tratamos de minimizar desplazamientos en carretera", ha dicho Dávila, que ha recordado que la previsión para el fin de semana también "sigue siendo muy mala" con acumulados de lluvia de hasta los 300 litros por metro cuadrado.

En ese sentido, ha solicitado a la población extremar "la precaución", seguir las indicaciones establecidas por las autoridades y realizar la "mínima" actividad en la calle, evitando cualquier desplazamiento innecesario y que, por tanto, pueda conllevar riesgos.

Y ante estos fenómenos meteorológicos adversos que afectan a la isla, el Cabildo, en coordinación con los ayuntamientos de Adeje, El Puerto de la Cruz y Santa Cruz, ha habilitado tres albergues para todas aquellas personas que precisen de alojamiento de emergencia.