Tenerife presenta 'Por un Islénior Violeta',una red de prevención y detección frente a la violencia de género en mayores

Tenerife activa 'Por un Islénior Violeta', una red de prevención y detección frente a la violencia de género en mayores - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Insular de Atención a las Personas Mayores de Tenerife ha puesto en marcha la iniciativa 'Por un Islénior Violeta', un proyecto dirigido a reforzar la sensibilización, la prevención y la detección de situaciones de violencia de género entre las personas mayores.

La iniciativa articulará una red de "agentes violetas" en las asociaciones vinculadas al programa. La acción permitirá dotar a los dinamizadores de herramientas para identificar, prevenir y detectar posibles situaciones de violencia de género en el ámbito comunitario y asociativo, según informa el Cabildo en una nota.

Con este trabajo previo, se identificarán personas referentes dentro de las distintas asociaciones participantes que recibirán formación específica sobre protocolos, recursos y herramientas disponibles en materia de violencia de género para ser "agentes violetas" y puntos de referencia dentro de sus propios entornos.

A través de los dinamizadores, la implantación del proyecto se desarrollará de manera progresiva en distintos municipios de la isla, siguiendo la distribución territorial del programa Islénior en zonas como Abona, Valle de Güímar, Sur, Isla Baja y área metropolitana.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha destacado que esta iniciativa permite acercar la prevención y la sensibilización frente a la violencia de género a los espacios cotidianos de participación de las personas mayores, generando redes de apoyo y detección desde el propio entorno comunitario.

Asimismo, ha subrayado la importancia de "seguir formando y generando conciencia" también entre la población sénior, visibilizando que la violencia de género "puede darse en cualquier etapa de la vida", siendo fundamental contar con "personas preparadas para orientar, acompañar y activar los recursos disponibles".

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

Recalca el Cabildo que la violencia de género en mayores continúa siendo una realidad especialmente invisibilizada. Según estudios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 67% de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia machista llevan sufriéndola más de dos décadas y un 40% durante más de 40 años.

En Canarias, además, los últimos datos del servicio de violencia de género del 112 reflejan un incremento de las alertas relacionadas con mujeres mayores. Entre enero y julio de 2025 se registraron 101 alertas de mujeres mayores de 76 años, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 47 casos.

'Por un Islénior Violeta' se enmarca en la línea de trabajo del Cabildo orientada a promover un envejecimiento activo, seguro y participativo, incorporando la perspectiva de género y la prevención de las violencias machistas en los espacios comunitarios a mayores.

Esta iniciativa daría respuesta a algunas de las demandas detectadas durante el proceso de diagnóstico y participación desarrollado para la elaboración del Plan Insular de Atención a las Personas Mayores de Tenerife, en el que las propias personas mayores señalaron la necesidad de reforzar los recursos de sensibilización, prevención y acompañamiento ante situaciones de violencia de género.

Esta iniciativa se suma además a otras acciones impulsadas por el IASS para acercar la prevención y la atención especializada a diferentes entornos y realidades de la isla, como el proyecto piloto 'Mujeres en Entornos Rurales', orientado a mejorar el acceso a recursos y la detección de situaciones de violencia de género en zonas con mayores dificultades de acceso a servicios especializados.