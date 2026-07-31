Tenerife prohíbe el acceso a áreas recreativas y zonas de acampada desde este sábado por riesgo de incendio

Brigadas forestales de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife activará las medidas de Grado 2 por riesgo de incendio forestal a partir de este sábado en toda la isla para la prevención de incendios forestales, teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas en las que se prevén temperaturas de hasta los 38 grados centígrados en toda la isla.

Así, queda prohibida la estancia en las áreas recreativas y zonas de acampada, y la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales, entre otras actividades, según informa el Cabildo en una nota.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha hecho un llamamiento a la población, recordando que ante un episodio de calor intenso y prolongado se aumenta de forma muy importante el riesgo de incendio forestal, por lo que ha destacado la necesidad de actuar con responsabilidad y anticipación ante cualquier situación. .

"Sé que estas restricciones pueden alterar los planes de muchas personas durante estos días, pero pido comprensión y colaboración. Evitar acceder al monte, respetar el cierre de las áreas recreativas y cumplir las limitaciones es la mejor forma de prevenir que un pequeño descuido pueda convertirse en una emergencia de grandes dimensiones", ha advertido la presidenta insular.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha recordado que ante la previsión de temperaturas de hasta 38 grados, la activación de las medidas de Grado 2 se sitúan como una acción preventiva y esencial al objeto de proteger el monte y el territorio.

"Tenemos que evitar cualquier posibilidad de conato en un momento de vulnerabilidad como es el de una climatología adversa motivada por altas temperaturas y de tan larga duración", ha añadido.

RESTRICCIONES

Así, se mantiene la prohibición de hacer fuego en exteriores, ya sean barbacoas, hogueras, fogones cocinas de gas y se suspenden los aprovechamientos forestales y el uso de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte).

Además, se prohíbe el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo y continúa la prohibición de fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

Las medidas de Grado 2 prohíben la circulación de vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa y la estancia en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Tampoco se permiten los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través.

Además, se han suspendido las jornadas de control del muflón. Desde el Cabildo se insta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que incluyen beber abundante agua para evitar la deshidratación, usar protector solar, gafas de sol y ropa ligera y de colores claros, refugiarse en lugares de sombra y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor (entre las 12:00 y las 16:00).

En cuanto al cuidado de las personas vulnerables, se recomienda prestar especial atención a los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, que son más susceptibles a los efectos del calor extremo.