Tenerife rebaja las medidas preventivas ante el riesgo de incendio forestal pero mantiene la prohibición de hacer fuego - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha desescalado las medidas extraordinarias preventivas a grado 1 para la prevención de incendios forestales ante la evolución de las circunstancias meteorológicas, sin embargo, mantiene, entre otras, la prohibición de realizar fuego en exteriores ante el riesgo por la situación de prealerta por altas temperaturas.

La resolución, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entra en vigor este viernes, hasta la finalización de dicha situación de alerta y permanecerá activa hasta la finalización de la situación de alerta en las zonas forestales, según informa el Cabildo en una nota.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha explicado que, tras evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas, el Cabildo ha decidido desescalar las medidas extraordinarias a Grado 1.

"Sin embargo,, --ha continuado-- no debemos bajar la guardia, ya que la prohibición de fuego en exteriores y el uso de maquinaria que genere chispas siguen vigentes. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que colabore en la conservación de nuestros montes, uno de los mayores patrimonios de nuestra isla".

Estas medidas se aplican en las zonas de riesgo de incendio forestal de Tenerife y tienen como objetivo minimizar cualquier actividad susceptible de provocar un fuego en un contexto especialmente delicado, marcado por las altas temperaturas, la baja humedad y las condiciones favorables para la propagación rápida de incendios.

RESTRICCIONES ACTIVAS

Entre las principales restricciones activadas con el nivel de Grado 1, queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo.

También quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

No obstante, sí se mantiene permitido el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras, la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, así como la estancia y tránsito por senderos y pistas forestales, aunque desde el Cabildo se insiste en extremar la prudencia y limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista la situación de riesgo.

La corporación insular recomienda a la ciudadanía evitar acceder o permanecer en áreas forestales salvo que sea estrictamente necesario y extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda originar un incendio, incluso fuera de las zonas de riesgo. Del mismo modo, se hace un llamamiento a promotores de actividades privadas autorizadas para que refuercen todas las medidas preventivas y de autoprotección.