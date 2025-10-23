Tenerife reclama al Estado que reconozca la especificidad energética de la isla para definir medidas adaptadas

El Cabildo de Tenerife insta al Estado a reforzar los controles fitosanitarios tras la detección de filoxera en la isla - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha acordado este jueves reclamar al Estado que reconozca la "especificidad energética" de los territorios insulares. El objetivo pasaría por definir un mix energético adaptado a Canarias, que incorpore fuentes gestionables como el gas, la geotermia, la energía hidráulica y el resto de energías renovables, así como el estudio de nuevas tecnologías que garanticen un suministro seguro, continuo y asequible.

Este ha sido uno de los acuerdos alcanzados hoy en Comisión Plenaria, con la unanimidad de todos los partidos políticos de la corporación, que también estuvieron de acuerdo en instar al Gobierno de Canarias a que siga implementando, de forma urgente, las medidas en la declaración de emergencia energética aprobada en 2023.

Así, se incluye priorizar inversiones en infraestructuras críticas, en almacenamiento energético y en sistemas de respaldo, para responder "con agilidad" ante cualquier fallo o interrupción del suministro en las islas, según ha especificado la corporación insular en una nota de prensa.

De este modo, el Cabildo se compromete a seguir impulsando un Plan Insular de Seguridad Energética, con participación de todos los sectores, que incluya auditorías técnicas en infraestructuras estratégicas (centros sanitarios, educativos, tecnológicos, sociales y de seguridad) y la mejora de sistemas de respaldo energético.

También se consolida el compromiso para impulsar protocolos claros para la gestión de emergencias energéticas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante eventuales apagones o emergencias, reforzando las capacidades de respuesta y contingencia en el ámbito insular.