Tenerife reconecta a sus jóvenes en Madrid con nuevos proyectos para que puedan volver a la isla con trabajo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (i) y el Consejero de Juventud del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa Expósito (c), a su llegada a un networking para conectar a jóvenes tinerfeños con empresas canarias, a 15 de abril de 2026, en Madrid ( - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha arrancado una iniciativa en Madrid para reconectar a los jóvenes tinerfeños que viven ahora en Madrid con nuevos proyectos empresariales y lograr que, los que quieran, puedan volver de nuevo a la isla con trabajo.

Es por ello que la institución propició en Madrid la tarde-noche de este miércoles un encuentro para conectar jóvenes tinerfeños con empresas con presencia y demandantes de empleo en Tenerife, empresas que están implantadas en Tenerife o en Madrid, con el objetivo de generar un contacto fluido y extenso en el tiempo.

"Reunimos en Madrid al talento tinerfeño, que en algún momento vinieron a Madrid a estudiar, a formarse o a trabajar. Pretendemos generar una comunidad para que el talento que se ha ido pueda retornar cuando quiera porque hay oportunidades y, los que no quieran, sigan alimentando su talento y capacidades", relató la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en declaraciones a Europa Press.

La presidenta insular explicó que, según una encuesta, hasta el 70 por ciento de los tinerfeños que se han ido de la isla quieren volver en algún momento y resaltó que en esa dirección trabaja el Cabildo, en la de tener un "papel activo" en el "impulso de la isla", "apostando por el talento joven" y con el objetivo de "crear empleo de calidad".

Así, Dávila remarcó la importancia de la "colaboración público y privada" para ahondar en Tenerife como un "polo de innovación".

La isla, explicó, está generando "mucho empleo en biomedicina" o sectores como el "aeronáutico". "Hay sectores demandando empleo y empleo de calidad", incidió.

RECONEXIÓN PARA FAVORECER EL RETORNO

El consejero de Juventud y Formación del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa, también presente en el acto, aseveró que eventos como este buscan la conexión del talento joven con la empresa, que reconoce que en muchas ocasiones les cuesta localizar. "Que se conecten y vinculen para provocar el retorno de talento a Tenerife", mantuvo.

Además, recordó que la presidenta Dávila ha impulsado el sector aeroespacial de una manera muy destacada, pero también están en pleno desarrollo el sector audiovisual.

Ambos están y van a generar "muchos puestos de trabajo" y es, sostuvo, una oportunidad para que vuelvan aquellos que tuvieron que irse fuera. Que vengan y "puedan desarrollar su vida personal y profesional en Tenerife", concluyó.

UN TINERFEÑO EN MADRID: "EN TENERIFE HAY MUCHO TALENTO"

Jorge Castillo, uno de los jóvenes asistentes, explicó que la ambición común de los jóvenes es "seguir" desarrollándose: "Somos de lo que nos rodeamos y en Tenerife hay mucho talento. Reunirnos todos nos va a permitir seguir creciendo cada uno en sus respectivas áreas", defendió.

Uno de los organizadores del evento, Sixto Lecuona, co-fundador y director de operaciones de Hunger4Innovation, explicó que las empresas necesitan "perfiles cualificados" y "cubrir necesidades específicas también en Canarias".

"Las empresas están encantadas" con iniciativas como estas, porque tienen "dificultad no solo para conectar sino conectar para captar". "La conexión entre empresas y talento hace falta y es determinante", sentenció: "Solo hay que ver el interés generado".