Tenerife recupera 'Eólica' diez años después: cuatro escenarios, 68 artistas y defensa de la sostenibilidad

Presentación del festival 'Eólica', en Santa Cruz de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió este viernes la presentación de 'Eólica 2026', que contó con la participación del consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez; el consejero de Juventud, Serafín Mesa; el director del ITER, Carlos Suárez; el promotor de Eólica, Leo Mansito, y el fundador del festival, Bernard Habis, además de representantes del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y de Promotur.

El festival vuelve diez años después a la isla, reunirá a 68 artistas en cuatro escenarios y combinará la música electrónica y la cultura de club con la sostenibilidad, la innovación, el arte y la divulgación científica.

El consejero de Innovación, Juan José Martínez, puso en valor la recuperación de "un festival que forma parte de la historia cultural reciente de Tenerife y que vuelve renovado, con una propuesta capaz de conectar la música y la creación artística con algunos de los grandes retos de nuestro tiempo".

"Eólica regresa diez años después al lugar donde nació y donde cobra todo su sentido. El ITER representa la apuesta de Tenerife por las energías renovables, el conocimiento y la innovación, y este festival nos permite acercar ese trabajo a la ciudadanía a través de la cultura, la música y la participación", señaló.

Por su parte, el consejero de Juventud, Serafín Mesa, destacó que Eólica ofrece "una propuesta atractiva para las nuevas generaciones, que quieren disfrutar de la música y de la cultura, pero que también reclaman eventos más responsables, inclusivos y conectados con los valores ambientales".

Mesa explicó que el festival "no se limita a ofrecer una programación musical, sino que invita a los jóvenes a participar, aprender y experimentar a través de talleres relacionados con las energías renovables, la biodiversidad, la robótica, la tecnología, el sonido, la creación artística y los hábitos de consumo responsable".

EL ITER COMO ESCENARIO Y LABORATORIO DE SOSTENIBILIDAD

El director del ITER, Carlos Suárez, explicó que la celebración del festival en sus instalaciones permitirá convertir el recinto "en un gran espacio de divulgación y experimentación sobre la energía y la sostenibilidad".

"Eólica se celebra en un entorno estrechamente ligado al viento, al sol, a la investigación y al desarrollo tecnológico. El objetivo es que el espacio del ITER no sea únicamente el lugar en el que se desarrolla el festival, sino que forme parte de su identidad y ayude al público a comprender mejor cómo se produce la energía y cómo podemos reducir nuestro impacto", afirmó.

Una parte importante del consumo eléctrico se cubrirá directamente desde las instalaciones del ITER.

Siempre que las condiciones de viento y sol lo permitan, la energía procederá de sus parques eólicos y plantas fotovoltaicas y cuando la producción propia no resulte suficiente, se utilizará energía de la red con garantías de origen renovable.

Algunos espacios funcionarán mediante baterías NOMAD 50 procedentes del proyecto Second Life, una iniciativa de economía circular orientada a reparar y reutilizar baterías que han alcanzado el final de su vida útil en el sector de la automoción, pero que todavía pueden emplearse para el almacenamiento energético.

Los escenarios utilizarán equipos de última generación Stage V, más eficientes y con menores emisiones, alimentados con combustible renovable HVO. Además, se registrarán los principales consumos del festival para analizar su comportamiento energético e identificar nuevas oportunidades de mejora.

El promotor del evento, Leo Mansito, explicó que 'Eólica 2026' contará con 68 artistas distribuidos en cuatro escenarios, con una programación que ofrecerá diferentes estilos y expresiones vinculadas a la música electrónica y la cultura de club.

"Hemos trabajado para construir un cartel amplio, diverso y con personalidad propia, capaz de recuperar la esencia de 'Eólica' y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa. Serán dos jornadas con propuestas musicales diferentes y con espacio para artistas consolidados, nuevos talentos y creadores vinculados a Canarias", señaló.

LA RECUPERACIÓN DE UN FESTIVAL HISTÓRICO

El fundador de 'Eólica', Bernard Habis, recordó que el festival nació en 2003 con el propósito de vincular la música electrónica con las energías renovables y el paisaje singular del ITER.

"Recuperar 'Eólica' después de diez años supone reencontrarnos con una parte importante de la historia cultural de Tenerife. El festival nació con una identidad muy clara y adelantada a su tiempo: unir música, innovación, creatividad y sostenibilidad en un espacio único", afirmó Habis.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y REDUCCIÓN DE RESIDUOS

'Eólica' contará con servicios especiales gratuitos de Titsa, incluidos con la entrada, desde el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife y la estación de guaguas de Los Cristianos.

El festival también colaborará con Canarigo, una plataforma que permite conectar a personas que realizan recorridos similares y desean compartir vehículo.

La organización aplicará un plan específico de gestión de residuos que abarcará desde las compras y la producción hasta la recogida y el tratamiento final. En el recinto se instalarán puntos para separar envases, papel y cartón, vidrio y residuos generales.

'Canarias Libre de Plásticos' se encargará del seguimiento, triaje y pesaje de las distintas fracciones, lo que permitirá conocer la cantidad de residuos generados y evaluar el porcentaje separado correctamente.

También se utilizarán vasos y otros productos reutilizables, menaje sostenible y materiales recuperables, reduciendo los plásticos de un solo uso, el papel y las comunicaciones impresas.

El festival dispondrá igualmente de puntos gratuitos de hidratación y trabajará con barras, empresas de restauración y proveedores para controlar y optimizar el consumo de agua.

ECOMARKET, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR

Durante las dos jornadas se desarrollará un EcoMarket dedicado a empresas, artesanos, proyectos e iniciativas locales seleccionados conforme a criterios de sostenibilidad.

Este espacio permitirá conocer nuevas formas de producir y consumir, apoyar la economía local y dar visibilidad a proyectos desarrollados desde Canarias.

La oferta gastronómica contará con propuestas vegetarianas, veganas y sin gluten, además de otras alternativas destinadas a atender la diversidad del público.

Los establecimientos participantes deberán cumplir los criterios ambientales establecidos por la organización en materia de residuos, menaje y reducción de productos desechables.

El viernes por la mañana, antes del comienzo de la programación general, 'Eólica' abrirá sus puertas a grupos escolares.

Los niños y niñas recorrerán diferentes espacios del ITER y participarán en actividades relacionadas con las energías renovables, la biodiversidad, la robótica, la tecnología, la serigrafía sostenible, la educación financiera, el sonido y los hábitos responsables.

El festival también celebrará una subasta solidaria integrada por objetos, experiencias y aportaciones cedidas por artistas, empresas y entidades colaboradoras. La recaudación se destinará a respaldar la labor de una organización social o ambiental de Canarias.

Una vez finalizado el festival, se calculará su huella de carbono y se analizarán los datos relativos a movilidad, energía, agua y residuos. La organización trabajará, además, para obtener la certificación Eventsost como festival sostenible.