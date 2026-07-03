Tenerife registra la cifra de paro más baja en 18 años con 61.707 personas

El consejero de Empleo y Formación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, y la presidenta, Rosa Dávila - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tenerife registra la cifra de paro más baja de los últimos 18 años con un total 61.707 personas, esto es, 3.028 menos que hace un año, lo que supone una reducción del 4,7%, según los datos publicados este jueves por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Además, de acuerdo con el Instituto Canario de Estadística (Istac), este dato es el segundo más bajo de toda la serie histórica.

Solo se ha registrado una cifra inferior en marzo de 2008, antes de que comenzara la crisis económica, recoge una nota del Cabildo.

Para la presidenta insular, Rosa Dávila, estas cifras confirman el cambio de rumbo que ha emprendido Tenerife desde julio de 2023.

"Hace tres años, asumimos el compromiso de recuperar el liderazgo económico de la isla, apostando por una economía más diversificada, innovadora y competitiva. Hoy vemos cómo esa estrategia se está traduciendo en resultados", apuntó.

En solo tres años, el desempleo se ha reducido en 12.597 personas, lo que equivale a un descenso del 17%.

"Cada vez más personas encuentran una oportunidad laboral en su isla. Esto es lo que realmente importa y lo que nos anima a seguir trabajando junto al tejido empresarial, las entidades sociales y el resto de administraciones", señaló.

MÁS EMPLEO JOVEN

Los datos reflejan también una mejora significativa del empleo entre la población joven pues el paro juvenil descendió en junio un 3,45% frente al mismo período del año anterior y desde julio de 2023, la reducción alcanza el 7,6%.

Dávila recordó que, al llegar al Gobierno insular, en junio de 2023, la tasa de paro entre los menores de 25 años se alzaba por encima del 36%, un dato "inaceptable" que llevó al Cabildo a poner la mirada en los jóvenes, con políticas reales que impulsaran su formación e inserción.

"Hoy la tasa de paro juvenil se ha reducido al 13%, la más baja de la serie histórica, y once puntos por debajo de la media nacional, que se encuentra en el 24,5%", detalló.

Con el objetivo de mantener esta tendencia positiva, el Cabildo está realizando una inversión extraordinaria, con más de nueve millones de euros dirigidos a favorecer la inserción laboral entre los menores de 25 años.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, precisó que el objetivo es que "ningún joven tenga que marcharse de Tenerife por falta de oportunidades".

"Estamos alineando la formación con los sectores que hoy están transformando nuestra economía para que el talento pueda desarrollar aquí un futuro profesional", expresó Medina.

Entre estas iniciativas destacan los programas de Garantía Juvenil, con 2,5 millones de euros; el proyecto Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), dotado con 4,1 millones y el programa Práctica Cabildo 2025, con una inversión de 2,5 millones de euros, que ha permitido la contratación de 368 personas.

Igualmente se incluye la línea de subvenciones destinada a facilitar la contratación de 160 jóvenes titulados en situación de desempleo, con un presupuesto de más de 3,7 millones.

La reducción del desempleo se produce en un período de expansión del ecosistema científico, tecnológico y de innovación de Tenerife, fruto de la estrategia impulsada por el Cabildo para diversificar la economía insular.

En la actualidad, Tenerife cuenta con 3.356 empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).

Desde julio de 2023 se han incorporado al tejido empresarial de la isla más de 260 nuevas compañías, al tiempo que se han generado 5.400 empleos netos en actividades ligadas a la innovación, un sector que ya supera los 40.000 puestos de trabajo.

"Hace unos años hablábamos de ámbitos como el aeroespacial, la biomedicina o la innovación como una apuesta de futuro. Hoy ya son una realidad en Tenerife: generan empleo de calidad, atraen inversión y nos ayudan a construir una economía más fuerte y preparada para el futuro", subrayó Dávila.

La evolución positiva del mercado de trabajo en la isla se aprecia, además, en las nuevas contrataciones, que alcanzaron en junio un total de 27.915, esto es, 362 más que el año anterior y 2.659 más que en junio de 2023.