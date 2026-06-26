Tenerife solicita al Estado a que mantenga en Canarias el Air Tractor AT-802 para la lucha contra incendios forestales - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes una moción con carácter institucional en la que se insta al Gobierno de España que mantenga en Canarias el Air Tractor AT-802, el único avión de ala fija destinado a la lucha contra incendios forestales en el archipiélago y el único medio aéreo con capacidad para utilizar retardantes químicos que permiten frenar la propagación del fuego y proteger zonas estratégicas.

La iniciativa pone de manifiesto la creciente amenaza que representan los incendios forestales en Canarias como consecuencia de las altas temperaturas, los periodos prolongados de sequía y el abandono de numerosas zonas rurales, circunstancias que incrementan el riesgo para el medio natural, las infraestructuras y la población, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota.

El acuerdo aprobado defiende la permanencia en las Islas del Air Tractor AT-802, un recurso considerado estratégico por sus características operativas y por su capacidad de intervención inmediata tanto en la extinción directa de incendios como en la creación de líneas de control mediante retardantes de larga duración, según

La corporación considera que la posible sustitución de este medio por un helicóptero supondría la pérdida de una herramienta "única" para combatir y anticipar la propagación de los grandes incendios forestales.

SOLICITUD DE MÁS MEDIOS

Asimismo, el Pleno ha acordado instar al Gobierno de España a aumentar los medios aéreos destinados a la campaña de incendios en Canarias, atendiendo a las particularidades del territorio insular, la dispersión geográfica del Archipiélago y el elevado número de zonas habitadas en contacto directo con áreas forestales.

La Corporación insular entiende que el aumento de recursos permitirá mejorar la capacidad de respuesta durante los primeros momentos de un incendio, facilitando una actuación rápida y contundente que contribuya a evitar que los conatos evolucionen hacia grandes emergencias como la vivida en Tenerife durante el incendio forestal de 2023.

El acuerdo aprobado también defiende que, si otras islas requieren refuerzos específicos para la campaña de incendios, estos se incorporen de manera adicional sin que ello implique la retirada del Air Tractor AT-802 de Canarias, garantizando así que el archipiélago mantenga todos los recursos necesarios para afrontar con las máximas garantías una de las principales amenazas a las que se enfrenta cada verano.

Además, el Pleno ha acordado instar al Gobierno de España a reconocer expresamente la "singularidad" de Canarias en la planificación estatal de medios de lucha contra incendios forestales, garantizando una dotación permanente de medios aéreos superior a la que correspondería por criterios exclusivamente poblacionales o territoriales.