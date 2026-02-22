Teno Alto, en Buenavista del Norte, revive su carnaval ancestral con la vista del diablo y el baile de Piñata - AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DEL NORTE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Buenavista del Norte, en Teno Alto, ha celebrado este fin de semana uno de los carnavales más singulares: La vista del diablo en El Vallado y el baile de Piñata en la plaza de la localidad, una festividad ancestral que ha pasado de generación en generación y mantendría intacta la esencia del carnaval rural canario.

El programa arrancó con la esperada aparición del diablo, la figura central de la jornada diurna. Este personaje encarna el espíritu popular de los antiguos festejos de invierno, recuerda el Ayuntamiento en una nota.

Asimismo, la llegada del diablo revolucionó las calles del caserío y recordó a vecinos y visitantes esa seña de identidad que el pueblo ha sabido conservar frente a la modernidad. Posteriormente, la plaza principal acogió el histórico baile de Piñata, otro de los grandes pilares del carnaval local.

Los asistentes participaron en una danza alrededor de una gran piñata suspendida en lo alto. Quienes bailaron sostenían las cintas de colores que cuelgan de ella y giran al ritmo constante de la música tradicional.

El objetivo final es intentar abrir el recipiente en un ambiente de celebración colectiva, que mantiene una costumbre desaparecida en muchas otras zonas de las islas gracias al compromiso cultural del vecindario.

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, ha reconocido la resiliencia del trabajo de la Asociación de Vecinos de Teno Alto. "Teno Alto representa una parte esencial de la identidad cultural del municipio. Mantener vivo su carnaval tradicional es apostar por su historia y por el trabajo colectivo que hacen posible los vecinos y vecinas", ha señalado García, que pone en valor una celebración que combina patrimonio, paisaje y comunidad.

Esta cita en lo alto del macizo marca el inicio de la programación general del carnaval en el municipio. Las fiestas tomarán las calles de la localidad la próxima semana con una temática que gira en torno al mundo pirata.