El tenor Roberto Alagna inaugura la III edición del Festival Santa Catalina Classics

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, acogió ayer sábado el primer concierto de la III edición del festival de música clásica Santa Catalina Classics, protagonizado por uno de los nombres propios de la lírica internacional desde hace más de tres décadas: Roberto Alagna.

En esta ocasión el tenor estuvo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas de la actualidad, bajo la batuta de su director artístico y titular, Karel Mark Chichon.

Roberto Alagna deleitó al público con la interpretación magistral de un repertorio que abarcó desde el lirismo francés hasta el verismo italiano. Según el propio Alagna, "siempre me ha gustado el aire libre, a pesar de que a menudo sea difícil por razones acústicas. El aire libre nos permite comulgar con los elementos, y aunque sea natural, se vuelve precisamente sobrenatural: el cielo, el viento, sentir la brisa y sentir esa inmensidad que nos rodea y la voz que se apaga en la vibración de la noche nos permite conectar todos juntos, con el público y con la naturaleza. Me encanta este sentimiento y, aunque a menudo es más difícil que en el interior, me encanta actuar al aire libre".

Asimismo, refiriéndose a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sede del festival, el tenor francés destacó que es para él "un honor y una emoción cantar en Las Palmas de Gran Canaria, tierra natal de Alfredo Kraus, porque me permite rememorar a este artista y hombre formidable", dijo.

El concierto de gala ha marcado el inicio de la III edición de Santa Catalina Classics, que también ofrecerá, por una parte, el Ciclo de Cámara con la participación del pianista Juan Pérez Floristán (14 de octubre),y el violinista Francisco Fullana, que junto con Alba Ventura ofrecerá un programa lleno de notas virtuosas y poéticas (25 de noviembre).

Asimismo, siguiendo con su compromiso con la excelencia en la formación musical y el apoyo a los jóvenes talentos, Barceló Hotel Group viene realizando desde 2014 un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación Albéniz. Dentro de este marco, el festival presentará al pianista Jaeden Izik Dzurko (22 de septiembre), quien fuera ganador del Concurso Internacional de Piano Santander 2022.

Por último, como complemento de estas citas musicales, a lo largo de la temporada 2023 el festival ofrecerá las Charlas Musicales, que presentan una visión amena y profunda de la música, y el Maridaje Sonoro, que brindará a los asistentes una experiencia enológica y musical.