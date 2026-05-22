El terremoto de magnitud 4.8 registrado a 60 kilómetros de Gran Canaria es el mayor del archipiélago en cinco años

Sismo sentido en el norte de Gran Canaria - CEDIDO POR IGN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El terremoto de magnitud 4.8 en la escala mbLg, que ha tenido lugar a las 09.50 horas de este viernes a unos 60 kilómetros al norte de Gran Canaria y que se sintió en tres islas, ha sido el de mayor registrado en el archipiélago durante los últimos cinco años.

Así lo ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en un comunicado en el que señala que se trata de una actividad sísmica esperable en Canarias.

El organismo estatal ha recordado que ya hubo un sismo similar en la provincia de Las Palmas en 2022 y otros terremotos superiores en los años 2011 y 2021.

Al respecto, su origen puede estar relacionado con el movimiento de las placas tectónicas y el magmatismo general de las islas Canarias.

El IGN ha incidido en que no es descartable que puedan ocurrir más réplicas de menor magnitud que el terremoto principal de 4.8 y hasta las 16.00 horas de este viernes se han producido tres réplicas de 2.4, 2.5 y 3.3 mbLg.

Por último, el Instituto Geográfico Nacional ha apuntado que, con la información recabada hasta el momento, se descarta que el terremoto tenga relación con la actividad sismo-volcánica que se está produciendo en la isla de Tenerife.