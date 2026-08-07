El tiempo medio de tramitación de la dependencia en Canarias se reduce hasta los 283 días, según el Gobierno

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el portavoz, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sistema de atención a la dependencia en Canarias ya ha situado, desde la entrada en vigor de la Ley en 2006, su tiempo medio de resolución de los expedientes por debajo de los 300 días, según el Gobierno.

Atendiendo a los datos del mes de julio, el plazo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se ha reducido hasta los 283 días, frente a los 782 días registrados en julio de 2023, lo que supondría una disminución de 499 días, equivalente a una reducción del 64% en esta legislatura.

En una nota, la directora general de Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez, ha explicado que, no obstante, "el IMSERSO extrae este promedio arrastrando expedientes antiguos", por lo que "cualquier persona que solicite en Canarias la ayuda a la dependencia hoy en día la tiene resuelta en un plazo de unos 89 días".

Así, advierte, se trataría de un periodo de tiempo "muy inferior" al exigido por ley, que es de 180.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO

Señala el Ejecutivo que la reducción del plazo se produce al mismo tiempo que el sistema alcanza sus mayores cifras de actividad y atención a la ciudadanía. En la actualidad, Canarias contabiliza 86.500 personas con Programa Individual de Atención (PIA), 98.252 prestaciones y 75.800 personas con derecho reconocido que ya reciben una prestación efectiva, los registros más elevados alcanzados hasta la fecha.

La evolución del sistema desde el inicio de la legislatura reflejaría, asimismo, un cambio de dimensión experimentado por la dependencia. Desde julio de 2023, el número de personas con un PIA ha pasado de 55.189 a 86.500, lo que supone 31.311 personas más que pueden optar a una prestación.

Asimismo, agrega el Gobierno, las prestaciones han aumentado desde 48.844 hasta 98.252, prácticamente el doble, mientras que las personas que ya reciben una prestación efectiva han pasado de 48.667 a 75.800, es decir, 27.133 personas más plenamente atendidas.

TRAMITACIONES

Según el Ejecutivo regional, los avances dados también se apreciarían en las medias mensuales. Durante la actual legislatura se habrían tramitado una media de 807 solicitudes, 1.001 resoluciones, 932 Programas Individuales de Atención, 1.599 prestaciones y 914 nuevas personas con derecho a prestación cada mes, multiplicando ampliamente el ritmo de gestión del periodo comprendido entre 2019 y 2023.

Otro de los indicadores que reflejaría, a juicio del Gobierno, esa "transformación" del sistema es la expansión de la teleasistencia, que alcanza ya las 14.079 personas usuarias, frente a las 4.528 registradas al inicio de este año, triplicándose la cobertura del servicio en apenas siete meses.