TLP Tenerife 2019 contará con los creadores de los caminantes blancos de 'Juego de Tronos'

TLP Tenerife 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país, contará con la presencia de los creadores de los gráficos de 'Juego de Tronos', que trabajan bajo la marca El Ranchito, y con Jaroslav Beck, director ejecutivo de Beat Games s.r.o., uno de los estudios de creación de videojuegos más premiados con juegos como Beat Saber.

TLP Tenerife 2019 tendrá lugar del 15 al 21 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife y se trata del mayor evento de tecnologías y nuevas tendencias del país.

El evento consta de cuatro zonas: Lan Party, TLP Esports, TLP Summer-Con y TLP Innova y está organizado por la asociación de fomento del buen uso de las tecnologías Innova7 y el Cabildo de Tenerife, a través del área Tenerife 2030 e INtech Tenerife.

La presencia de estos expertos está enmarcada en el programa formativo TLP Innova, que incluye la jornada Artes Digitales donde se profundizará en la ilustración digital, tanto 2D como 3D, y en el diseño de videojuegos.

El director de TLP Tenerife 2019, Marce Concepción, señala que están "ilusionados con poder reunir tanto talento que triunfa internacionalmente con productos culturales seguidos por millones de personas como son Juego de Tronos de HBO o videojuegos como Beat Saber, el videojuego de realidad virtual más jugado del mundo, u Overwatch".

La iniciativa, apunta, "va en la línea formativa y de creación de nuevas vocaciones profesionales que persigue TLP Tenerife desde sus inicios, porque los jóvenes, y no tan jóvenes, que quieren dedicarse al creciente sector de la animación o los videojuegos van a tener la oportunidad de aprender de los más grandes y compartir de tú a tú sus experiencias".

Las marcas El Ranchito y Beat Games s.r.o. participarán en una jornada junto con otros invitados entre los que destaca el vicepresidente de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), Arturo Monedero que es, también, socio fundador y director creativo de Delirium Studios, un estudio español independiente de creación de videojuegos.

EXPERIENCIA DESDE BILBAO

En ese sentido, Marce Concepción señala que "es muy interesante para el público local conocer la experiencia de Monedero que dirige un estudio en una ciudad no metropolitana, como Bilbao, y que ha sido capaz de competir en este mercado y llegar a ser vicepresidente de una asociación donde se encuentra todo el sector: desde gigantes como Nintendo hasta estudios indies".

En la jornada se hará hincapié en el sector de las artes digitales desde la perspectiva formativa y laboral.

Por ello, se realizará una 'master class' sobre qué perfiles profesionales necesitan estas empresas y cómo adquirir los conocimientos necesarios para dedicarse en el futuro a proyectos tan impactantes como los expuestos.

De hecho, estas empresas necesitan crecer en personal y buscan en TLP Tenerife 2019 contactos en este sentido.

CAMINANTES BLANCOS

El Ranchito ha sido el proveedor de efectos visuales (VFX) de la serie 'Juego de Tronos' de HBO en varias de sus temporadas.

La empresa española ha realizado más de 400 planos de esta superproducción entre los que destacan los referidos a la emocionante batalla en la nieve entre los humanos, los dragones, el Rey de la Noche y su ejército de caminantes blancos de la séptima temporada.

Este equipo, liderado por Félix Bergés, ha ganado un Emmy por su participación en Juego de Tronos pero, además, posee multitud de premios nacionales como internacionales: cinco premios Visual Effects Society (VES) Award, ocho Goyas de la Academia de Cine de España, tres Gaudí y un HPA (Hollywood Professional Association) Award.

Recientemente, han abierto una de sus oficinas en Tenerife atraídos por los incentivos fiscales y la Zona ZEC pero, también, por las crecientes oportunidades profesionales y creativas que ofrecen las islas.

En sus 15 años de trayectoria, El Ranchito ha participado además en largometrajes nacionales como Los Otros, Ágora, de Alejandro Amenábar; Un monstruo viene a verme, de J. A. Bayona, Superlópez, de Javier Ruiz Caldera; la coproducción hispano argentina Relatos salvajes, de Damián Szifron o Biutiful, de Alejandro González Iñarritu.

BEAT GAMES

Otro de los ponentes de la jornada de Artes Digitales de TLP Innova es Jaroslav Beck, cofundador y director ejecutivo de Beat Games s.r.o, el estudio independiente checo detrás del exitoso juego de Realidad Virtual Beat Saber, el juego mejor valorado por los usuarios en Steam y el título de RV más viral hasta la fecha.

Beck es compositor y fundador de Epic Music Productions, la compañía detrás de la música para trailers de juegos y películas, incluyendo: Overwatch, StarCraft, World of Warcraft, Battlefield, Call Of Duty, Need For Speed, Star Wars: The Force Awakens y muchos más.

Beck fue seleccionado para la lista checa de Forbes '30 under 30' en 2016.

Entre los numerosos premios que posee esta empresa destaca el DICE Awards, Inmersive Reality Game of the year 2018; EEGA 2018, Best Technology; Gamers' Choice Awards, Fan Favorite VR Game 2018, entre otros.

FOMENTO DEL SECTOR INDIE

En TLP Tenerife 2019 se dará una gran relevancia a la industria indie canaria.

Por una parte, los estudios indies seleccionados tendrán un espacio de exposición de su trabajo en el Recinto Ferial de Tenerife y, además, estas entidades podrán mostrar su trabajo a personas destacadas de la industria que premiarán el mejor desarrollo.