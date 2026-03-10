Toledo (CC) afirma que "Canarias funciona" frente a lo que ocurre en el Gobierno de España

Archivo - Nota De Prensa David Toledo Ric Vivienda 240625 - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CC, David Toledo, ha afirmado que la Canarias actual es una "Canarias que funciona" frente a lo que ocurre a nivel nacional con un Gobierno de España que no ha podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde hace años.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que, por el contrario, la CCAA ha aprobado todos los presupuestos de la legislatura.

"Mientras en Madrid no hay capacidad de legislar, cada votación que se lleva al Congreso de los Diputados se pierde y han confundido lo que es gobernar con resistir; en Canarias aprobamos leyes y decretos para los canarios", dijo.

Además, hizo especial hincapié en que a nivel Estatal hay casos de corrupción, polarización o ruido y que, en cambio, en el archipiélago "hay gestión y estabilidad" para poder cambiar las cosas.

Entre los logros de la CCAA en los últimos tres años, Toledo se refirió la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería o a que se ha "transformado" el panorama en materia de Vivienda actuándose en el plano normativo y en el ejecutivo.

"Yo no quiero pensar que existen partidos políticos en Canarias que no quieran que Canarias progrese. Canarias no pide que se modifique un código penal. No pide que se apruebe una ley de amnistía. No pide cuestiones que no tienen nada que ver con la moral. Canarias pide que se pueda desarrollar esta autonomía porque somos maduros para gestionar nuestras cosas", concluyó.