Torres aboga por una "tolerancia 0" con la corrupción y dice que casos como 'Mediador' no tienen cabida en el PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha abogado por una "tolerancia 0" con la corrupción y ha dicho que casos como 'Mediador' no tienen cabida en el partido.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto el también presidente canario durante la celebración del Comité Regional del partido que ha aprobado las listas electorales para este 28 de mayo.

"Hemos asistido a unas semanas que han sido muy duras, muy difíciles. Unas semanas en las que hemos podido comprobar comportamientos que como seres humanos que somos son aborrecibles, abominables, reprobables y absolutamente repugnantes", dijo.

Para Torres, este tipo de actos "no caben" en ningún caso en el PSOE. "He dicho --agregó-- que ante ello hay que disculparse a la ciudadanía porque son comportamientos que no puede ser más que denunciados, y cuando se trata de compañeros socialistas lo que hay que hacer es actuar de manera inmediata, contundente y rompiendo con aquello que se aparte del código ético y moral de nuestra organización".

Del mismo modo, recordó que en tan sólo ocho horas desde que se produjeron las detenciones, el partido suspendió de militancia y apartó de la organización a quienes estaban siendo investigados. "Y eso significa una acción inmediata", expuso.

Insistió aquí en tener una "tolerancia 0" ante el que se corrompe, se aparta de las leyes e incumple el código ético del PSOE, un código ético, apuntó, al que "las otras organizaciones se deben sumar".

"Hay quien pretende que dar lecciones, y lo que hace cuando tienen casos de corrupción es esconderse, o cuando tienen compañeros que denuncian supuestos casos de corrupción, los apartan. Esa es la diferencia", aseveró.