Torres afea a Clavijo que diga que está "en contra de la ultraderecha" y luego CC pacte en los ayuntamientos con Vox

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado este lunes que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, diga que está "en contra de la ultraderecha" y luego su partido (CC) suscriba pactos con Vox en municipios canarios como Arona, Granadilla o Teguise.

"Esas alianzas son las que no tiene el señor Clavijo razones para explicar", ha señalado a los periodistas con motivo de su visita al acto institucional de las Fiestas del Pino, subrayando que en Canarias "el PSOE no pacta ni pactará con la ultraderecha absolutamente nada".

Torres ha comentado que "nadie" se cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aviva" a Vox, tal y como ha dicho Clavijo en una entrevista en 'El Día' pues entre otras cosas es "víctima de la ultraderecha".

El ministro entiende que "no se puede ser equidistante" cuando, por ejemplo, el decreto ley para derivar a los menores migrantes salió apoyado en el Congreso sin la "ultraderecha" y una "derecha que, como hemos visto en estos días, no tiene ninguna diferencia con la ultraderecha".

"Si no es por las demás fuerzas políticas, o dicho de otra manera, si hubiera sido por el Partido Popular, también de Canarias, no se hubiese aprobado nunca la medida que, según Clavijo, es la más importante para la cohesión social, para la respuesta a los derechos humanos que tiene nuestra comunidad", ha comentado.