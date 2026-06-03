Torres sobre cogestión de aeropuertos canarios: "No podemos ir más allá de lo que dicen los estatutos ni Constitución"

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a su salida de una rueda de prensa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que Gobierno central y canario están hablando de la cogestión de los aeropuertos, si bien ha matizado que "no" se puede "ir más allá" de lo que dicen los estatutos autonómicos ni la Constitución Española.

"Estamos hablando del acuerdo entre gobiernos, como estamos haciendo con todos los gobiernos autonómicos dentro del marco de la Constitución y de los estatutos autonómicos. Lo que no podemos hacer es ir más allá de lo que dicen los propios estatutos ni más allá de lo que diga la Constitución", apuntilló Torres en una entrevista a Cadena Ser Canarias recogida por Europa Press.

De todas formas, ha señalado que están "en permanente contacto" con el Gobierno de Canarias tras solicitar en enero de 2026 avanzar en la cuestión de los traspasos de aeropuertos, así como en hacienda.

En relación a los aeropuertos que no son de interés general, ha hecho una primera propuesta que "está cerrada ya" por parte del Ministerio de Transporte y, añadió, también se ha trasladado que se está "en disposición" de sentarse con el Gobierno canario para los aeropuertos de interés general.

En ese sentido, dijo, "se ha avanzado con otras comunidades durante dos años y pico para conseguir un mecanismo paritario", apuntando que se llegará "hasta el máximo que se pueda" si hay acuerdo entre los dos gobiernos.

Finalmente, sobre cuándo se producirá la reunión bilateral con Canarias, expuso que las fechas las tienen que acordar los dos gobiernos aunque su voluntad es que se pueda tener tanto la de los aeropuertos de "interés general como los que no lo son, antes de que termine el mes de julio".