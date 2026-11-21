El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres - CEDIDO POR PSOE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este sábado a aquellos partidos de derechas que utilizan el miedo como estrategia política para "atemorizar" a la población española de cara a las elecciones generales del 29N y les ha avisado de que "no pasarán".

En el mitin que ha protagonizado Pedro Sánchez en el Gran Canaria Arena, el también secretario general de los socialistas canarios ha acusado al PP y a Vox de formar una "unión temporal, aprovechada y xenófoba" y de presentar en sus listas al Senado por Gran Canaria y Tenerife a candidatos de la Península que "no han estado nunca aquí".

De igual modo, ha incidido sobre el desconocimiento que, dijo, tienen esos candidatos de la realidad del archipiélago y ha señalado que cuando se les pregunta por elementos propios de la cultura y la gastronomía canarias, no saben responder. "Si le dicen que es una peña de gofio, no sé de qué es, ¿de qué me habla?", ha ironizado.

Por ello, ha defendido la necesidad de preservar los derechos conquistados durante los últimos años frente a quienes pretenden censurar la cultura, perseguir a las mujeres víctimas de violencia o limitar la enseñanza pública y las becas para los jóvenes.

Frente a ello, ha reivindicado "libertad", "protección" y "ayudas públicas", apelando a la movilización electoral y pidiendo llenar las urnas de "puños y rosas" para garantizar la continuidad de un Gobierno que defienda a la mayoría social, la justicia fiscal y unos servicios públicos esenciales como la dependencia, la sanidad y la educación.

Torres ha animado a los asistentes a reflexionar sobre el modelo de país que quieren antes de depositar su voto el 29 de noviembre y ha contrapuesto la apuesta socialista por los servicios públicos a las políticas de quienes pretenden recortarlos. "Yo no veo más que gente trabajadora que se levanta para sacar adelante a su familia todos los días", ha afirmado.

CORUJO: "LA PRÓXIMA LEGISLATURA SERÁ LA DE LA VIVIENDA"

La secretaria general insular del PSOE Lanzarote y cabeza de lista al Congreso por Las Palmas, Loli Corujo, que animó al público a cantar "yo sí te voto", hizo especial hincapié en que la próxima legislatura "será la de la vivienda", gracias al voto de los jóvenes de Canarias y de toda España.

Aquí, la socialista abogó por la movilización de la clase trabajadora para este 29 de noviembre, "que es mayoría en este país", no van a permitir que el salario mínimo lo fijen ni los fondos buitres, ni las patronales, ni el presidente de la CEOE.

"Y compañeras y amigas, un mensaje muy claro a todas nosotras, y lo digo con absoluta claridad, las mujeres socialistas, las mujeres progresistas, no vamos a permitir que ni los Abascal, ni los Feijóo, ni la Conferencia Episcopal decidan sobre nuestro cuerpo. Sobre nuestro cuerpo decidimos nosotras", aseguró.

FRANQUIS: HAY DOS FORMAS DE GOBERNAR

Por su parte, el secretario general del PSOE Gran Canaria, Chano Franquis, que recordó la figura de Jerónimo Saavedra por el tercer aniversario de su fallecimiento, agradeció a Sánchez a capacidad que tiene de "entender las singularidades" de Canarias y el compromiso con los canarios y con "su futuro".

"Somos el partido que más se parece a Canarias, sino porque somos como ellos, representamos sus intereses y somos los que hemos trabajado para que esta sociedad mire al frente y hacia el futuro. Los canarios tienen la posibilidad de comparar dos formas de gobernar, el gobierno de Pedro Sánchez, que ha demostrado en estos ocho años que se puede crecer económicamente, y el del Gobierno de Canarias", dijo.

Aquí, apuntó que el Gobierno de CC y PP ha tiene en la actualidad unos recursos "que no ha tenido ningún Gobierno" y tienen que explicar por qué en la CCAA existen 704.000 personas en riesgo de pobreza o de exclusión social cuando está creciendo económicamente; y por qué Canarias tiene los salarios más bajos de toda España cuando mientras "se están llevando récords industriales y de ingresos".