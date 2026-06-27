Torres defiende la "continuidad" del Gobierno pese a las sentencias de quienes "jamás debieron representar" al PSOE

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (2d), a su llegada al Comité Federal del PSOE, en la sede federal del PSOE, a 27 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este sábado la "continuidad" del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, a pesar de las "dificultades" por las actuales investigaciones judiciales, que dejan sentencias contra "quienes han estado en nuestra organización política y que ni nos representan ni jamás debieron representar a nuestra organización".

Así lo ha señalado a su llegada a la sede central del Partido Socialista en Madrid para participar en el Comité Federal del PSOE, un comité ordinario en el que, ha dicho, el PSOE canario, a través de su intervención, suscribirá las palabras emitidas esta semana en su comparencencia en el Congreso por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "La pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos ha continuar".

"En el año 2018, con Rajoy en el Gobierno de España, había 217.000 personas en el paro en la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras, hoy, hay 144.000 personas. Con más población, hoy, hay 80.000 personas menos en Canarias que están en el desempleo. No había nadie que cobrase entonces el Ingreso Mínimo Vital, fundamental para la estructura social de nuestra tierra", ha argumentado en defensa de la actual política estatal socialista.

Ha celebrado, también, que bajo el Gobierno de España liderado por el PSOE se haya "reestructurado" la economía en general, con medidas de apoyo a la educación de 0 a 3 años y "las mayores partidas" en Dependencia.

"Vamos a apoyar, lógicamente, esa continuidad del Gobierno, y vamos a apoyar desde el peso de Canarias a nuestro secretario federal en un momento que tiene sus dificultades ante las actuales investigaciones judiciales", ha señalado Torres, que recuerda que "la separación de poderes es mucho más que tres palabras", que "no se puede aceptar que nadie dicte sentencias desde la oposición", ya que quienes deben hacerlo son los jueces.

Torres ha lamentado que, recientemente, se hayan conocido "sentencias de personas que han estado en nuestra organización política y que ni nos representan ni debieron jamás nunca representarla". Ha recordado que el PSOE es una organización "conformada por millones de votantes, también de simpatizantes y de militantes, que se levantan todos los días para trabajar con honradez y honestidad y aportar lo mejor de sí para este país".

"Estamos en el Gobierno de España, y esta formación política, que es histórica, porque es la que más años tiene de todas las formaciones políticas, seguirá escribiendo las palabras de la igualdad, de la justicia, de la equidad y de la solidaridad en nuestro país", ha señalado.