Torres destaca que la carta de Sánchez a la UE solicitando la singularidad del POSEI para las RUP es "la más exigente"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado este lunes que la carta que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha enviado a la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula Von der Leyen, para solicitar que se mantenga la singularidad del POSEI para las regiones ultraperiféricas (RUP) es "la más exigente".

"Hay tres cartas, la de España, la de Portugal, la de Francia, que son los tres estados miembros de la Unión Europea que tienen regiones ultraperiféricas y, yo tengo que decir como canario, que hay que reconocer que la apuesta que hace el Gobierno de España es tremendamente ambiciosa, la más exigente, la que le pide a la UE con mayor claridad salvar los recursos del POSEI para Canarias", apuntilló en declaraciones a los periodistas en un acto en Gran Canaria.

Torres ha resaltado que el presidente de España no solo ha solicitado a Europa que "mantenga el POSEI con su singularidad, sino que aumente la dotación económica", ya que apuntó esto "es fundamental para el sector primario, para el campo de Canarias".

Finalmente el ministro se refirió a las reacciones que ha tenido la carta de Sánchez en estos últimos días, que han estado "aplaudiendo" esa misiva, por lo que se mostró "contento de haber conseguido" que la carta llegara a la presidenta Von der Leyen.