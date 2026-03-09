Torres dice que el Gobierno de España defenderá el escudo social ante el conflicto de Oriente Próximo

Archivo - Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática - CEDIDO POR CÁMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes que el Gobierno de España defenderá el escudo social ante el conflicto de Oriente Próximo, que se produce "al margen del derecho internacional y de la legitimidad colegiada y ordenada", y como ocurrió con la invasión de Ucrania, expuso que "no se sabe cuánto va a durar" la situación.

Torres ha considerado que "se repite la historia" de Ucrania, al producirse una "actuación unilateral al margen del derecho internacional", siendo los responsables de esa situación "quienes la han generado".

Por ello, ha defendido en declaraciones a los periodistas, durante un acto en Gran Canaria, que el Gobierno de España "está haciendo lo que tiene que hacer, que es colocarse en el derecho internacional", en el "no a la guerra", y aseguró que actuará "defendiendo el escudo social" como "siempre" para responder "ante una situación generada por otros" y que está implicando el "carecimiento" de productos, entre ellos el carburante.

Este conflicto ocasionado por la "decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump junto al Gobierno israelí", que está llevando consigo la "pérdida de vida" en ataques a la población civil, además del "encarecimiento" del carburante, apuntó que también son responsables quienes "arropan" esta guerra, "quienes no son claros, quienes no lo atacan, quienes no lo critican" en alusión a PP y Vox.

Para Torres el PP debería reflexionar, ya que consideró que el Partido Popular "ha intentado mimetizarse tanto que han terminado siendo sucumbidos" por una derecha que "es radical" y "no hay límites entre unas y otras". A ello sumó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está absolutamente radicalizado en las posiciones de Donald Trump", en lugar de "defender a su país".