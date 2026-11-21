Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación. A 07 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor - María José López - Europa Press - Archivo

El ministro de Política Territorial carga contra la "UTE xenófoba" de PP y Vox y defiende la gestión del Gobierno "dando la cara" en El Hierro

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este sábado de que los menores migrantes no acompañados no pueden ser devueltos a sus países de origen por lo que ha pronosticado que si gobierna la derecha los tendrán "hacinados y maltratados".

En el mitin que ha protagonizado Pedro Sánchez en el terrero de lucha de Puerto de la Cruz ha comentado que el PSOE siempre estará "defendiendo los derechos humanos y a los vulnerables", tal y como demostraron en la última visita a El Hierro, "dando la cara" en La Restinga, y con el trabajo diplomático realizado en Senegal.

Ha pronosticado que van a ganar las elecciones porque hace cuatro años había menos público en el terrero y se obtuvo un "resultado magnífico" y reivindicado a Pedro Sánchez como la "única opción" para que España siga avanzando en derechos ya que "no hay color" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ha dicho que "la gente normal y corriente, la que trabaja con honestidad y honradez quiere un presidente que les atiende a ellos, no a los poderosos y los oligarcas", sin obviar que hay una "amenaza real" de que gobierno la derecha por que la cita del 29N es "histórica".

Torres ha defendido el apoyo que ha dado el Gobierno a Canarias, poniendo como ejemplo que ha tenido a tres ministros --ha recordado la figura de Jerónimo Saavedra en el tercer aniversario de su fallecimiento--, la subida del SMI, que beneficia al 22% de los asalariados o un nuevo sistema de financiación que aporta 1.300 millones más a las islas.

Igualmente ha destacado la reforma de la ley de extranjería que permite derivar a los menores migrantes, ayudas específicas para proseguir con la reconstrucción de La Palma o 700 millones para que el Gobierno de Canarias pueda acometer inversiones.

Además, ha cargado contra la "UTE xenófoba" de PP y Vox, con candidatos al Senado que no viven en Canarias ni "saben nada" de Canarias, rompiendo la "tradición" de que a los canarios en las Cortes los defienden los canarios. "No saben arrugar una jodida papa, no tienen ni idea de nuestro pueblo", ha explicado.

VALBUENA: DARSE EL "GUSTO" DE DERROTAR A FEIJÓO Y ABASCAL

El cabeza de lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha destacado el "gusto" que se van a dar los socialistas cuando vean "la cara de Abascal y Feijóo" sabiendo que Pedro Sánchez "va a volver a ser cuatro años más presidente".

Ha indicado que los socialistas no van a dar "ni un paso atrás" en la revalorización de las pensiones, la ley de igualdad, la de matrimonio igualitario, la de muerte digna o la de memoria histórica, que lleva "el sello" de Ángel Víctor Torres.

Igualmente ha resaltado la "solidaridad" de la isla El Hierro en la acogida de migrantes pues frente a los que hablan de militarizar la frontera y devolver menores migrantes se dan "mantas y colchones".

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha indicado que un terrero de lucha simboliza a un pueblo "noble, humilde y fuerte" como el canario, "que se levanta en la lucha", y por ello ha valorado que el Gobierno de España sea "solidario" cuando se sube el SMI, y se da "tranquilidad y dignidad" a los trabajadores que "han currado toda su vida" con la revalorización de las pensiones.

"Nunca en la historia un Gobierno de España ha destinado tantos recursos a Canarias", ha apuntado, y por ello ha pedido el voto para Sánchez para que los jóvenes puedan tener un "proyecto de vida" y que los servicios públicos sean "una garantía y no una preocupación".

Ha instado también a hablar de igualdad y libertad de para las mujeres que están con "con miedo en sus casas" porque las quieren "mandar a la caverna".

"Vamos a impedir que ganen la derecha y la ultraderecha. Las victorias no se consiguen sin lucharlas, que el 29N no se quede nadie en su casa, garanticemos nuestros derechos", ha señalado.