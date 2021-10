Torres dice que los PGE "son mejores" que en años anteriores y PP y CC censuran el incumplimiento del REF

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Estado de 2022 "son mejores" que en años anteriores y un "buen" punto de partida para la tramitación parlamentaria en medio de las críticas de PP y CC en la sesión de control por el incumplimiento del REF y el Estatuto.

El presidente ha comentado ante el Pleno de la Cámara que el PP "tendría que empezar a pedir disculpas" pues desde 2012 a 2016 "marginaron" a Canarias "con los peores" presupuestos de su historia, dejando "a cero" el plan de empleo, los fondos para la pobreza, en vivienda e incluso con un fuerte recorte en el convenio de carreteras y por el que Gobierno central fue condenado.

Torres ha insistido en que "todos los parámetros mejoran" incluso sobre los PGE de 2018, promocionados desde el PP como los mejores de la historia del archipiélago, y también mejoran todas las partidas del REF.

Ha valorado también que las cuentas guardan la mayor inversión en los últimos diez años, la suspensión de reglas fiscales y 50 millones para migración, y con "garantías" de que se aprueben en el Congreso.

Además, ha afirmado que "es mejor" tener PGE que un presupuesto prorrogado porque "limita" la capacidad de los gobiernos y en "momentos complejos y difíciles" para las islas se apuesta porque el próximo año haya presupuestos estatales y autonómicos.

Torres, citando al escritor Javier Marías, ha acusado a CC de "oponerse" a todo lo que hace el Gobierno y ha mostrado su incredulidad con su negativa a apoyar las cuentas cuando las de 2018, avaladas por los nacionalistas, tenían menos fondos para pobreza, inversiones transportes, Posei, infraestructuras turísticas o la ZEC. "Ahora lo denostan", ha señalado.

Y sobre el posible incumplimiento del REF, ha defendido que hay 8 millones para agua de abasto y 8,5 millones de agua de regadío, 42 millones del PIEC, 47,5 millones para transporte y 59 millones para mercancías, más las bonificaciones del 75% para residentes.

Asimismo, ha explicado que aunque se eliminaran los 200 millones del convenio de carreteras la inversión en las islas estaría por encima de la media nacional, remarcando que el actual Gobierno de Canarias, a diferencia del anterior, sí ha logrado recuperan los fondos del convenio.

PP: CLIENTELISMO Y DESIGUALDAD

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha dicho que las cuentas estatales "consolidan la desigualdad y el clientelismo" y "no son de fiar" porque "esconden un sablazo fiscal" y las previsiones de ingresos y gastos "no son reales" y "premian" a los socios de Pedro Sánchez.

Así, ha alertado de que los PGE colocan a Canarias en el decimotercer puesto en inversión y en el penúltimo en inversión per capita, aparte de que se vuelve a "incumplir" el REF y el Estatuto hasta en once preceptos.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo canario de "mezclar" las inversiones con el REF, las transferencias y los convenios para salvar las cuentas en un ejercicio de "trilerismo vergonzoso" cuando "solo hay un pírrico incremento" de 183 millones y siendo Canarias la comunidad autónoma "más castigada" por la pandemia.

Por ello, a instado a Torres a que "convenza" al PSOE de que "mejoren" los presupuestos, resaltando que "poco o nada pinta" en el concierto nacional con respecto a Cataluña.

CC: LAS CUENTAS "ATROPELLAN" LOS DERECHOS DE LOS CANARIOS

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha comentado que los PGE "son expansivos" y apuestan por el estado del bienestar y la recuperación, con un "récord" en inversión gracias a los fondos europeos.

Asimismo, ha dicho que son los PGE que "mejor tratan a Canarias", con una inversión muy por encima de la media y que "cumplen" con REF y el Estatuto, y espera que mejoren durante el trámite parlamentario, de ahí que haya pedido a las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso que "sean responsables" para no frenar la recuperación económica en las islas.

Pablo Rodríguez, presidente del Grupo Nacionalista, ha dicho que CC "nunca" va a ser "cómplice" de unos PGE que "atropellan" los derechos de los canarios e "incumplen" el REF pues no hay un plan integral para afrontar la crisis migratoria, no hay plan de obras hidráulicas, no se cumple con las partidas para el transporte del sector primario, no hay una partida específica para La Palma y se contabilizan los mismos fondos de empleo que antes del Covid-19 cuando Canarias ha sido la comunidad más castigada.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de "hacer trampas" para justificar que los PGE colocan a Canarias por encima de la media de inversión al incorporar los 200 millones de la deuda de carreteras como inversión nueva.