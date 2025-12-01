Torres dice que Sánchez seguirá como presidente del Gobierno de España porque tiene mandato de la mayoría parlamentaria

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - CEDIDO POR GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que Pedro Sánchez seguirá como presidente del Gobierno de España porque tiene un mandato de la mayoría parlamentaria que fue la investidura para la legislatura.

Torres ha señalado que el Gobierno de España "seguirá haciendo gobierno, en tanto en cuanto no se establezca un mecanismo democrático que haga que este gobierno deje de estar en Moncloa", en relación a una moción de censura.

"El presidente Sánchez va a seguir como presidente del Gobierno --de España-- porque tiene un mandato de la mayoría parlamentaria que fue la investidura, una legislatura. Hay unos presupuestos del 23 que fueron buenos presupuestos. Habrá una propuesta de presupuesto para el 26 que serán muy buenos presupuestos en lo social", apuntilló durante un Foro del Canarias7, recogido por Europa Press, para afirmar que van a ser "buenos para Canarias".

Respecto a la oposición, señaló que si quieren que Pedro Sánchez salga del Gobierno arbitren los mecanismos que existen como hizo el PSOE "en el año 18" cuando, puntualizó, Mariano Rajoy "no adelantó las elecciones. Rajoy, con una condena como partido que se había lucrado de manera ilegal, el Partido Popular, la Gürtel, no convocó nada. Fue desalojado a través de una moción de censura".

Torres subrayó que, ante todo, el Gobierno central continuará trabajando en lo que queda de legislatura para "seguir haciendo política social y en Canarias para hacer propuestas constructivas al actual" Ejecutivo regional.

Además se mostró confiado de que el PSOE ganará las elecciones porque están haciendo "un buen trabajo", a pesar de las "marejadas". "Yo creo que vamos a ganar las elecciones, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, no sin dificultades, hay marejadas, marejadillas, se habla de la corrupción", apostilló para agregar que en el caso concreto de las personas que han "afectado" al PSOE, se les ha pedido desde la Ejecutiva Federal "inmediatamente" que entregaran el acta, no se esperó.

Asimismo indicó que el PSOE "jamás" pactará con la ultraderecha, que "está por la centralización, que hace y practica un mensaje xenófobo, que condena los territorios frontera en el marco migratorio", entre otras cuestiones.