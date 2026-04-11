Torres entiende que los jóvenes que apoyan a la ultraderecha "son demócratas pero no lo saben"

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con el presidente de CERMI, en la sede del Ministerio, a 2 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante el encuen - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha entendido este sábado que los jóvenes que apoyan a la ultraderecha "son demócratas pero no lo saben".

En declaraciones a los medios de comunicación en Tenerife antes de participar en calidad de secretario general del PSOE Canarias en un encuentro de jóvenes representantes públicos, ha afirmado que muchos de los que respaldan a los partidos de extrema derecha lo hacen "influidos por mensajes falsos".

"Hay jóvenes que son demócratas pero no lo saben. Hay que hacerles ver que los son porque, entre otras cosas, defienden amar a quien se quiera y eso solamente se consigue con la democracia, y porque quieren igualdad y eso no existía durante la ausencia de libertades. Por tanto, son demócratas pero no lo saben", expuso.

Torres comentó que, respecto a la influencia de mensajes "falsos" que, dijo, se potencia en redes, se puede escuchar a estos jóvenes decir que se vivía mejor durante la etapa anterior a la democracia y que realizan cánticos en la calle que están "fuera de la Constitución".

"Se potencia ese mensaje absolutamente contrario a lo conseguido sobre que había vivienda, empleo, seguridad social y pagas extra en los años de la dictadura franquista. Era todo al revés", apuntó.

En este punto, el socialista aseguró que los "grandes logros" y derechos que existían en la época de la II república "fueron aniquilados por la dictadura franquista".

"A estos jóvenes --incidió-- les tengo que decir que si su modelo es la ultraderecha, la ultraderecha es quien defiende el modelo de la dictadura y quien no la condena, además de quien no defiende la lucha contra la violencia machista con rigor, y se lo digo especialmente a las mujeres jóvenes".