Torres exige disculpas a Oramas tras decir que el profesorado "no tiene ni puta idea" de identidad canaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha exigido disculpas a la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana Oramas, tras decir en unas jornadas que el profesorado "no tiene ni puta idea" de identidad canaria.

"Como canario, responsable público y docente no me puedo callar. Y no deberían hacerlo quienes gestionan la educación, trabajan en ella o la defienden. Ana Oramas desprecia e insulta al profesorado, a nuestra literatura e historia. Se ha equivocado. Está tardando en disculparse", ha escrito en la red social 'X'.

En las jornadas de pensamiento político 'Victoriano Ríos' celebradas en la Real Sociedad Económica de Amigos del País en La Laguna, Oramas ha apuntado que "el problema" no estriba en que el PP gestione en esta Legislatura el área de Educación sino en los escasos conocimientos del profesorado en las islas pues "no tiene ni puta idea" de identidad del archipiélago.

"Lo que quiero decir con eso es que yo lo vivo en mi casa con mi hija de 29 años, mi hija no solo no ha leído a Arturo Maccanti, ni Arozarena, ni a Pedro García Cabrera, es que ni siquiera ha leído 'El amor en los tiempos del cólera', de Gabriel García Márquez", ha señalado.