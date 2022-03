Torres garantiza que su Gobierno acabará la Legislatura: "La inestabilidad no mejora la vida de los canarios"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este martes que el 'Pacto de las Flores' va a culminar la Legislatura porque no "la inestabilidad no mejora la vida de los canarios" y ahora se ha abierto un "tiempo de guerra" en el que además "no hay oposición ni Gobierno".

En el turno de réplica al Gobierno nacionalista durante el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha dicho que no va a "jugar" como se ha hecho en otras comunidades para obtener rédito político y ha censurado a CC que no esté "a la altura de las circunstancias" y utilice la "demagogia y los clichés" como hilo argumental, subrayando que es "lamentable" que lleguen a dudar de los datos presentados por la comunidad autónoma.

"No va con quien quieren gobernar y no es propio de quienes han gobernado", ha agregado.

Torres ha dicho que pese a que no se ha ejecutaron el año pasado 600 millones "no se pierde ni un euro" y aunque hay "problemas" por el aumento de la cesta de la compra ha defendido que Canarias "está más preparada" para una crisis que en 2008, aunque no ha ocultado que hay "incertidumbre" por la situación internacional.

Torres ha resaltado que su Gobierno no toma "decisiones en abstracto" ya que la inflación "llega a todo el planeta" y "se está reordenando" el orden mundial contra el que no cabe "la frivolidad" pues Rusia, por ejemplo, estudia utilizar armas químicas, según Estados Unidos.

En esa línea, ha subrayado que hay que tener la "mente fría" y "compartir decisiones difíciles".

Sobre la situación del Sáhara ha admitido que es una coyuntura "complicada y sensible" en la que CC defiende lo mismo que el Gobierno central.

Además, ha negado su supuesta "sumisión" al Gobierno central poniendo como ejemplo que habrá solución al convenio de carreteras antes del 'Día de Canarias'.

30 MILLONES PARA LA NUEVA CARRETERA DE LA COSTA DE LA PALMA

En cuanto a La Palma, ha anunciado que este mismo martes se va a adjudicar la obra la nueva carretera de la costa que unirá Tazacorte con Puerto Naos por 30 millones de euros más otros nueve millones en expropiaciones. "No hagamos política con La Palma", ha comentado, afeando a la oposición que diga que no llegan las ayudas.

El presidente ha defendido el acuerdo del próximo jueves para derogar las restricciones vinculadas a la pandemia, que se toman "siempre" siguiendo los criterios técnicos, y ha vuelto a cerrar la puerta a bajar el IGIC porque "no sirve para nada" ya que se dejarían de ingresar más de 300 millones más lo que dejan de percibir cabildos y ayuntamientos.

De hecho, ha pronosticado que "quebraría" la comunidad autónoma por lo que prefiere dar ayudas y subvenciones a los sectores económicos afectados.