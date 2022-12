Torres se muestra optimista con la candidatura de Canarias para ser sede de la Agencia Europea del Turismo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado optimista con la candidatura de Canarias para ser sede de la Agencia Europea del Turismo, después de que el archipiélago no haya sido finalmente seleccionado para tener la Agencia Espacial ni la de Inteligencia Artificial del Ejecutivo central.

En este sentido, Torres ha matizado durante una entrevista a Europa Press que los criterios para seleccionar las sedes, tanto de la Agencia Espacial como la de Inteligencia Artificial, "están ya publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no son pocos" los que han determinado que una comisión técnica y de valoración concluyera que la Espacial se ubique en Sevilla, mientras que la de Inteligencia Artificial se localice en A Coruña.

"La Agencia Espacial, la propuesta que realmente ha salido es Sevilla pero la segunda, que son los que se han quedado decimos en Canarias más rascaos, ha sido Elche. Y en el caso de la de Inteligencia Artificial hay tres candidaturas, ahí no estaba ninguna de las de Canarias, con excelencias", apostilló.

De todos modos, el presidente canario ha puntualizado que si bien el archipiélago "no" ha pasado el tramo final, hay que subrayar que Canarias ya tiene el centro nacional vulcanológico y ahora aspira a ser sede de la Agencia Europea del Turismo.

Sobre la candidatura a ser sede de la Agencia Europea del Turismo, Torres ha asegurado que Canarias está "bien colocada", afirmando ser la "única candidatura española" y que tiene el "apoyo de nueve Regiones Ultraperiféricas que simbolizan tres países de la Unión Europea (UE)", por lo que ha admitido ser "optimista".

"Está claro que lo que no se pelea, no se consigue, también es verdad que no siempre se consigue lo que se pelea y lo que hay que hacer es poner el máximo de los esfuerzos y si otros han tenido mayores puntuaciones, hay que reconocerlo deportivamente y seguir peleando por conseguir otras agencias para Canarias como las que ya hemos logrado en esta legislatura", concluyó.