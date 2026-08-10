Torres presentará a finales de agosto su candidatura al PSOE para presidir el Gobierno de Canarias

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentará el 31 de agosto su candidatura a las próximas elecciones autonómicas para presidir el Gobierno canario.

El PSOE Canarias comenzará el nuevo curso político abordando la designación de su candidatura para el Gobierno canario en las próximas elecciones de mayo de 2027 y lo hará celebrando el último día de agosto la Comisión Ejecutiva Regional, con su secretario general Ángel Víctor Torres al frente, en Santa Cruz de Tenerife.

En dicha comisión, según ha informado el PSOE Canarias en un comunicado, está previsto aprobar el calendario de primarias por el que se regirá este proceso.

Asimismo ese mismo día se celebrará una acto con alcaldes socialistas y posteriormente se mantendrá un encuentro con cargos públicos y militantes, dando así comienzo al proceso electoral en el partido y a las tareas de movilización orgánica.

Al respecto, indican que el objetivo "no es otro que volver a ganar la confianza mayoritaria" de la ciudadanía como, resalta, "ha ocurrido en todos los procesos electorales convocados en Canarias desde 2017, elecciones autonómicas, generales y europeas".

Para ello, los socialistas canarios aseguran que seguirán apostando por un proyecto "reconocible y con un liderazgo claro, centrado en el fortalecimiento" de los servicios públicos, con especial atención a la sanidad, la educación, las políticas sociales y el acceso a la vivienda, así como en el "impulso de un modelo de crecimiento económico que combine creación de empleo, cohesión social e igualdad de oportunidades".

El PSOE Canarias, apuntan, afronta esta etapa convencido de que "representa la única alternativa" para el Gobierno de Canarias, señalando que los "pasos en este camino" estarán centrados en "construir una propuesta política amplia, participativa, ilusionante y preparada que permita afrontar con garantías los grandes retos" del archipiélago en la próxima legislatura.