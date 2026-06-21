Torres reivindica la gestión del caso Hondius tras concluir la cuarentena sin contagios de hantavirus en Canarias

Varios ministros atienden a los medios de comunicación durante el fondeo del 'Hondius' en Tenerife - CEDIDO POR GOBIERNO DE ESPAÑA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado la gestión del Gobierno de España en el caso del crucero 'Hondius' tras concluir la cuarentena de los pasajeros sin que se hayan producido contagios de hantavirus en Canarias.

Así lo ha manifestado este domingo en una publicación en la red social 'X', donde ha tildado la operación de fondeo y desembarque en Tenerife de "éxito".

"El Gobierno de España actuó con rigor y responsabilidad. Y Canarias, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud, se mostró ante el mundo como el puerto seguro que es de primer nivel y capaz de activar protocolos de altísima exigencia", expuso.

Torres ha instado a hacer una "reflexión seria" sobre lo ocurrido con este crucero, puesto que, recordó, Canarias es un territorio europeo con una posición privilegiada en el Océano Atlántico para el comercio, el turismo y, si las circunstancias lo exigen, también para brindar auxilio con garantías.

Al respecto, el ministro ha hecho especial hincapié en que "los mensajes alarmistas, sin fundamento y atemorizadores no conducen a nada más que a la confusión y a quedar en evidencia".

"Ningún contagio en Canarias por el Hondius: se preservó, también y con rigor científico, a la población local. Quitémonos los complejos. Gracias a la población de las islas, en este caso de Granadilla y Tenerife, que sí estuvo a la altura", concluyó.