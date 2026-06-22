Torres, sobre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: "Es una medida absolutamente desproporcionada"

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tildado este lunes de "medida absolutamente desproporcionada" la última decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado, que ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para que haga entrega de sus pasaportes en el marco de su investigación.

En declaraciones Radio Marca Canarias, recogidas por Europa Press, ha subrayado que se trata de "una medida desproporcionada frente a la jurisprudencia y a otros ejemplos comparables", afeando, además, la sugerencia del juez Peinado en el auto, donde sembró la duda sobre si sus escoltas podrían llegar a facilitar su fuga del país.

"Yo tengo escoltas. Alguien puede pensar que un funcionario, que además es Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, va a facilitar que yo me pueda fugar? Eso es lo que ha dicho el juez. Está cuestionando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Para proteger a quién? ¿A la mujer de un presidente?", ha cuestionado.

En este contexto, ha recordado que la justicia "tiene distintos escalafones" y que está "la posibilidad" de acudir a otros órganos, llegando finalmente a "conclusiones" y con pruebas que sean "indiscutibles".

"La presunción de inocencia es un derecho constiticional, y estamos viendo una importante contaminación. Si se quiere investigar con rigor, ¿cómo es posible que en la noche anterior sepas lo que va a hacerse al día siguiente a través de un medio de comunicación? Creo que eso no es bueno, ahí no hay sepración de poderes", ha añadido.

"CONFIANZA ABSOLUTA" EN ZAPATERO

En paralelo, el ministro Ángel Víctor Torres también ha mostrado este lunes su "absoluta confianza" en la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, así como en "su capacidad" para aclararlo todo: "Todos tenemos derecho a esa presunción de inocencia y condeno que es que hay gente que dicta sentencia".

Así lo ha señalado durante la misma entrevista concedida a Radio Marca Canarias, donde ha lamentado que, justo en el inicio de una investigación, haya quien "dicte sentencia" desde el Congreso de los Diputados.

Preguntado por una posible moción de censura a su Gobierno, ha recalcado las "incoherencias" de un Partido Popular que pide adelantos de elecciones mientras "cuando gobernaba en España, y tenía la Presidencia, no convocó elecciones" ante la entonces condena de la Audiencia Nacional "sino que se atincheró hasta que fue desalojado".

"Nunca había vivido una judicialización de la política o una politización de la justicia como ahora, en mi vida. Las investigaciones tienen que llegar hasta el final. Todos somos iguales ante la ley, y cuando me refiero a todos también me refiero a los políticos, a los periodistas, a los jueces. Todos tenemos las mismas obligaciones y tenemos que cumplir con la ley", ha argumentado el ministro, que ha lamentado la postura de una oposición que "no ha aceptado" un Gobierno legítimo y que ha votado en "contra de todo" lo positivo para España.