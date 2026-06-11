Torres ve "injusto señalar" a Sánchez por su gestión de inmigración y se siente "orgulloso" de lo hecho en Covid

(I-D) El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, la presidenta del Parlamento regional, Astrid Pérez ,el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. - Roberto Medina / ACFI - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias durante la pandemia de Covid-19, ha considerado "injusto señalar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de inmigración durante la pandemia y posterior, declarándose "orgulloso" de lo hecho.

"En un fin de semana llegaron no decenas, sino centenares de pateras. Fue un momento muy difícil y tomamos las decisiones que había que tomar. Hablamos con el sector turístico y abrimos los hoteles para que pudieran atender a los inmigrantes", defendió en declaraciones a los medios antes de que diera comienzo la misa multitudinaria del Papa en Gran Canaria.

Así, defendió que Sánchez puso "por delante los derechos humanos frente a ese posible rédito electoral". "Por tanto, seamos justos: Es el presidente que ha priorizado la defensa de los derechos humanos a cuestiones de rédito electoral. Y por tanto no es justo que se le señale", argumentó.

ACUSA AL PP Y VOX DE "CREER EN LA XENOFOBIA"

Torres aprovechó, igualmente, para señalar al PP y Vox por sus políticas y posiciones respecto a inmigración: "Lamentablemente hay quien cree en la xenofobia, el señalamiento al distinto, el atacar a los que ellos llaman menas, que no son más que menores extranjeros, no acompañados".

Así, culpó al PP de Mariano Rajoy y a CC en Canarias de desmantelar las estructuras de acogida "mucho antes de llegar Pedro Sánchez", "entre los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018". "El gobierno de España y también los gobiernos de Canarias lo desmantelaron porque pensaron que no íbamos a tener un repunte migratorio y los repuntes se dan", dijo.

Además, acusó a los "que viven en comunidades del interior" de ir contra aquellos territorios que como Canarias son frontera: "Como no les va a llegar ningún inmigrante. No hay ninguna patera o cayuco, porque no hay mar, que pueda llegar a la Comunidad de Madrid, pero sí llegarán a las costas españolas. Y España es un conjunto, y por tanto todos tenemos que tener claro que ese es el concepto del país, como lo es también la Unión Europea".

"Lo que ocurrió en el 2020 no debe ocurrir nunca más, pero si me preguntas de las cosas que estoy más orgulloso, una de ellas es conseguir que haya una modificación de una ley que defendiera en el Congreso que los menores --que pueden ser mi hijo o su hijo, el hijo de cualquiera o la hija- pueda estar bien atendido en cualquier lugar de nuestro país y no hacinados de una manera absolutamente indigna en los territorios fronterizos", argumentó.

PIDE A "LOS MUY RELIGIOSOS" QUE ACTÚEN "ACORDE"

Torres concluyó asegurando que "algunos dicen que son muy religiosos y siguen mucho al Papa" pero en vez de escucharlo deberían "actuar acorde". Además, explicó que él ya sabía cuando era presidente de Canarias que los inmigrantes llegados no se iban a quedar todos en Canarias, tal y como ha ocurrido y es por ello que considera que "ha habido sensibilidad, ha habido respuesta y creo que todavía más importante ha habido compromiso político".