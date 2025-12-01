Un total de 60 personas mueren ahogadas en Canarias hasta noviembre, un 10% menos, según 'Canarias, 1500 Km de Costa'

Sacan del mar a un bañista que estaba en la playa con bandera roja - CANARIAS, 1500 KM DE COSTA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 personas han fallecido ahogados en Canarias entre enero y noviembre de 2025, lo que ha implicado siete menos (-10%) que en el mismo período del año 2024 (67), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En lo que se refiere al dato mensual, en noviembre se registraron seis fallecidos por ahogamientos, la misma cifra que en octubre, y que lo sitúa por debajo de enero (8), agosto y septiembre (9), cuando hubo récord en mortalidad por sumersión en lo que va de año; mientras que febrero, marzo, junio y julio se registraron la menor cifra (3).

Asimismo en el mes de noviembre hubo un bañista en estado crítico, tres heridos graves; 14 moderados, ocho leves y un rescatado indemne.

Actualmente la media mensual de muertes por esta causa en el archipiélago se mantiene en cinco personas fallecidas al mes, reduciendo la cifra del pasado año 2024 (6/mes).

LOS BAÑISTAS ASISTIDOS CRECEN UN 26% HASTA NOVIEMBRE

Por otro lado, señalan que además de los 60 fallecidos de noviembre, hubo 220 personas accidentadas en playas y piscinas en Canarias, lo que implica 46 más que en 2024, representando un aumento del 26% (174).

En concreto, hasta noviembre hubo trece bañistas que fueron asistidos en estado crítico, 25 con heridas de carácter grave, 64 de carácter moderado; 30 leves y 28 rescatados indemnes.

Respecto a las personas que han fallecido hasta noviembre, 23 de las 60 personas murieron ahogadas (38%), así como 78 de los 220 afectados totales (30%) se habían metido en el mar durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

Por otro lado, en lo que va de año, 17 menores sufrieron un percance en distintos espacios acuáticos canarios, de ellos cuatro fallecidos (7% del total de muertes), dos críticos, cuatro graves, cinco moderados, uno leve y uno ileso.

Asimismo, el 37% de los óbitos (22) fueron bañistas en edad adulta; el 33% (20) tenía más de 60 años, y el 23% de ellos, víctimas de edad desconocida (14). Por sexo, el 77% de las víctimas mortales corresponde a bañistas varones (46), y el 23% a mujeres (14).

En relación a la clasificación por nacionalidades, el 22% de los fallecidos identificados fueron extranjeros (13), entre los que había británico (4), polacos (2), italiano (1), alemán (1), belga (1), marroquí (1), rumano (1), hindú (1), holandés (1), también había personas sin nacionalidad especificada (3), español (3) y víctimas de nacionalidad desconocida (41).

Los bañistas representan el 63% del total de fallecidos (38), mientras que el 17% corresponde a pescadores (10); el 17% son accidentados de actividad desconocida (10), y el 3% (2) los clasificados en el apartado 'otros'(personas que caen accidentalmente al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo o deportistas como parapentistas, pilotos, tripulantes de embarcaciones, etc).

TENERIFE A LA CABEZA DE FALLECIDOS

Por islas, Tenerife es la que más fallecidos concitó en estos once meses, con un total de 19 personas, y seguida de Gran Canaria (16), Lanzarote (11), Fuerteventura (6), La Gomera (3), El Hierro (3) y La Palma (2), mientras que La Graciosa se mantuvo a cero.

Señala la asociación que las playas continúan siendo el entorno de mayor siniestralidad, con el 51% de los casos, seguida de puertos/zonas de costa (28%), piscinas naturales (14%) y piscinas (7%).

El horario de tarde es el que más accidentes registra, con un 70% (42), seguido de la mañana, con el 22% (13), y la noche que representa el 1% (1); mientras que en el 7% de los casos restantes (4) no se especificó el horario en el momento de registrar el incidente.

Respecto al total de incidentes, Tenerife concentró el 42% de los casos, seguido de Gran Canaria (21%), Lanzarote (15%), y Fuerteventura (12%).

Este estudio elaborado por la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático 'Canarias, 1500 Km de Costa' especifican que se basa en datos extraídos de fuentes oficiales relativas al ámbito de las Emergencias: fundamentalmente 112 Canarias, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Bomberos y Protección Civil.

Y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.