Los trabajos de impermeabilización del Viaducto del Guiniguada comenzarán este domingo y obligará a su cierre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de impermeabilización de los dos tableros del Viaducto del Guiniguada, en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), comenzarán este domingo, 2 de agosto, y obligará a su cierre.

Esta actuación, indicó el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, en su presentación en el mes de junio, es "imprescindible para garantizar la conservación, seguridad y durabilidad" de esta infraestructura estratégica para la movilidad insular.

En este marco ha sido planificada para que se desarrolle al completo durante el mes de agosto. Así los trabajos, según ha explicado la Consejería insular de Obras Públicas en nota de prensa, obligará al cierre total del viaducto en ambos sentidos de circulación.

Si bien, los primeros 15 días el cierre será en sentido norte (hacia Tamaraceite o Arucas), y, en la segunda quincena, en el sentido sur, lo que afectará a la circulación en la GC-3 y obligará a desviar el tráfico hacia la Avenida Marítima.

Hidalgo ha explicado que "es la primera vez que se procede a la impermeabilización de esta infraestructura vital" para la Circunvalación pese a llevar más de 20 años de servicio. Añadió que la "falta de aislamiento original" de los puentes "ocasionó que durante años se filtrara gran cantidad" de humedad al interior del viaducto, lo que "erosionó y acabó provocando la rotura" de los tendones que sostienen a la estructura y que se reparó con la obra anterior.

Por ello ha considerado "esencial" que se acometa la obra de impermeabilización y concluir todos los trabajos para "garantizar la estabilidad y firmeza" de la estructura del viaducto para que "dure cien años más".

La obra de impermeabilización, ha explicado, está incluida en la actuación global para el reasfaltado de 11 kilómetros de la Circunvalación que la Consejería de Obras Públicas adjudicó el año pasado por 18.722.343 euros. La impermeabilización corresponde al Lote 2 de estos trabajos, que ejecuta Lopesan Asfaltos y Construcciones, y sólo en estos se van a emplear 2,2 millones de euros del montante total.

Los trabajos se centrarán en la impermeabilización del tablero del viaducto mediante una actuación que requiere el fresado previo de 10 centímetros del actual asfalto hasta casi llegar a la estructura de hormigón de los puentes; y sobre esta capa se colocarán láminas asfálticas de impermeabilización reforzadas con armadura de alta resistencia, que serán soldadas una a una.

Esta tecnología, indican, permitirá garantizar la estanqueidad de la infraestructura y evitar filtraciones de agua hacia el interior del cajón del tablero y sus cordones de acero, como ocurrió hace unos años cuando estos cordones se rompieron. En total se van a instalar más de 18.855 metros cuadrados de estas láminas en ambos tableros.

El objetivo, dijo, está en colocar una media de más de 1.000 de estas láminas al día y con picos que lleguen a las 2.000 diarias algunos días, para lo que la adjudicataria empleará a dos equipos de trabajadores especializados en turnos de mañana y de tarde-noche que trabajarán los siete días de la semana.

Tras la instalación de las láminas impermeabilizantes se hará la reposición del pavimento con dos capas de asfalto que se hará por tramos, preferiblemente en horario nocturno, a medida que avanza la impermeabilización.

Ante la complejidad de las labores de colocación y soldadura de estas láminas, y su posterior reasfaltado, los trabajos deberán realizarse en horario diurno, por lo que indican que se "hace necesario mantener el corte total al tráfico las 24 horas del día".

El primero tramo en cerrar comenzará el domingo 2 de agosto, será el tablero del lado mar, dirección norte, y a los 15 días se abrirá esta calzada y se cerrará la que va en dirección sur, tablero del lado tierra, con el objetivo de abrirla el 30 de agosto.

ESTUDIO DEL TRÁFICO

La programación de las obras ha sido diseñada tras un estudio específico del comportamiento del tráfico realizado por el Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras, que concluye que el mes de agosto y, especialmente, los domingos y primeros días laborables de la semana, registran la menor intensidad media diaria de vehículos en esta vía.

En concreto, indican que en ese periodo circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos menos que durante el resto del año y los domingos de agosto 20.000 menos que los días de diario de cualquier otro mes del año.

Así el informe técnico señala que las afecciones previstas serán similares a las que habitualmente se producen durante un día laborable del resto del año en distintas carreteras de la isla, especialmente en horas punta, por lo que "considera que el impacto sobre la movilidad será asumible" mediante el uso de vías alternativas.

La consejería también contempla la posibilidad de mantener el acceso al barrio de Lomo Blanco, y desde ahí a Tafira o El Zurbarán, cuando la GC-3 se corte en dirección norte, pero únicamente a través de la GC-31 (subida de los túneles de San José), no a través de la propia Circunvalación.

Finalmente se pide a la ciudadanía máxima colaboración durante el desarrollo de los trabajos y recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar los itinerarios alternativos y utilizar el transporte público siempre que sea posible.