El tráfico portuario de la APLP alcanza los 33,6 millones de toneladas en noviembre, un 16,45% más

Puerto de Las Palmas - AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) resalta la "solidez" del crecimiento del sistema portuario y la consolidación de la tendencia positiva registrada en 2025, después de que el tráfico portuario registre 33.665.422 toneladas en noviembre, lo que supone 4.754.544 toneladas más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento del 16,45%.

Así solo en el mes de noviembre, el tráfico total se sitúa en 3.040.608 toneladas, con un crecimiento interanual del 20,26%, según ha informado la APLP en nota de prensa.

Al respecto, la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada, expuso que los datos de noviembre "confirman la fortaleza del sistema portuario y la capacidad" de los puertos para "seguir creciendo en un contexto internacional exigente". En este sentido, subraya que este comportamiento "responde a una estrategia basada en la diversificación de tráficos, la eficiencia operativa y la proyección exterior" de los puertos.

Además, en paralelo al crecimiento del tráfico, la actividad marítima mantiene una evolución positiva, acumulando el número total de escalas 14.264 buques, lo que implica un incremento del 4,06% respecto a 2024.

Por su parte, el arqueo bruto alcanza los 307.963.428 GT, un 6,56% más, evidenciando el aumento del tamaño medio de los buques y la consolidación de tráficos de mayor capacidad. Este dinamismo, matiza, se traduce en el "buen comportamiento" del tráfico de mercancías, que alcanza 30.972.418 toneladas en el acumulado anual, con un crecimiento del 18,08%.

En este sentido, destacan especialmente el comercio exterior, que suma 18.425.449 toneladas, un 24,34% más.

Por tipo de operación, el tráfico de importación y exportación acumula 14.863.796 toneladas, con un crecimiento del 13,20%, mientras que los tránsitos internacionales refuerzan su papel estratégico al alcanzar 16.108.621 toneladas, lo que supone un incremento del 23,00%.

Por forma de presentación, los graneles líquidos y sólidos alcanzan 10.176.422 toneladas (+24,95%), el granel líquido registra 9.738.122 toneladas (+25,42%) y el granel sólido suma 438.300 toneladas (+15,26%).

La mercancía general, por su parte, alcanza 20.795.995 toneladas (+14,98%). En este bloque destaca la mercancía general contenerizada, que suma 15.259.508 toneladas (+12,99%), consolidando el peso del tráfico de contenedores dentro del conjunto portuario.

La presidente de la APLP se refirió a estos datos resaltando que la evolución de la mercancía general y de los graneles refleja la capacidad de los puertos para "atender tráficos diversos y adaptarse a las necesidades del comercio marítimo internacional".

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES

Por otro lado, el movimiento de contenedores, medido en TEU, se ha situado en 1.421.526 unidades en el acumulado de enero a noviembre (+16,65%), siendo las operaciones de tránsito asociadas a este tráfico de 867.098 TEU (+27,11%), lo que apuntan confirman el papel de los Puertos de Las Palmas como plataforma de redistribución internacional en el Atlántico Medio.

En el mes de noviembre, el tráfico mensual de contenedores se sitúa en 121.658 TEU (+25,93%), así junto al tráfico contenerizado, el tráfico Ro-Ro "mantiene una evolución favorable" en el acumulado anual, con 352.108 unidades (+4,36%) y 5.336.446 toneladas (+12,99%), "reforzando el peso de la carga rodada dentro del sistema portuario".

En cuanto al movimiento de pasajeros, se situó en 3.117.561 viajeros hasta noviembre, con un crecimiento del 2,77%. Este comportamiento se apoya principalmente en el turismo de cruceros, que suma 1.694.064 pasajeros, con un incremento del 11,83%.

Sobre el tráfico de pasaje, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas expuso que el crecimiento "sostenido del turismo de cruceros confirma la confianza" de las navieras en los puertos de Las Palmas y en el destino Canarias.

"Este comportamiento es el resultado de una estrategia orientada a mejorar infraestructuras, servicios y coordinación con el sector turístico, manteniendo al mismo tiempo la conectividad regular, que es esencial para el archipiélago", apuntilló.

Por puertos, en el acumulado hasta noviembre, el de Las Palmas acumula 29.327.989 toneladas (+17,04%); el de Arrecife alcanza 1.955.718 toneladas (+13,35%); el de Puerto del Rosario suma 1.544.069 toneladas (+16,50%); el Puerto de Arinaga registra 238.080 toneladas (+10,35%); y Salinetas totaliza 599.566 toneladas (+2,27%).

En lo que se refiere al mes de noviembre, el tráfico total también presenta una evolución positiva en los principales recintos, de tal forma que el de Las Palmas alcanza 2.531.050 toneladas (+17,33%); el de Arrecife registra 271.959 toneladas (+53,18%); el de Puerto del Rosario suma 146.684 toneladas (+11,82%); el de Arinaga alcanza 16.322 toneladas (+3,13%); y el de Salinetas registra 74.593 toneladas (+59,91%).