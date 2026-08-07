El tráfico del viaducto del Guiniguada en sentido norte se reabrirá este domingo

Archivo - Viaducto del Guiniguada en la GC-3 (Gran Canaria) - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico del viaducto del Guiniguada (Gran Canaria), en sentido norte, se reabrirá el domingo, una semana antes de lo previsto, comenzando los trabajos en sentido sur a primera hora de la misma mañana.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Cope Gran Canaria, y recogidas por Europa Press, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, que celebra el "buen ritmo" de unos trabajos de impermeabilización que podrían incluso adelantar la reapertura a la noche del sábado.

La primera fase de los trabajos, prevista para 15 días, se ha completado en siete. Hidalgo ha señalado, además que, si la segunda fase avanza igual, el trabajo podría reducirse por la mitad de tiempo.

El cambio de fase prevé modificar los flujos de tráfico. Si bien la entrada a la ciudad desde el sur recuperará la normalidad, el tráfico del norte se verá afectado, ya que los vehículos que circulen por la circunvalación serán desviados hacia el túnel de Julio Luengo al no poder acceder al viaducto.