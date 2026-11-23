Pintadas vandálicas de un grafitero en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha tramitado diez actas de propuesta de sanción contra un joven de 26 años por ser el autor de daños en las vías públicas y espacios privados del municipio por la realización de diversas pintadas vandálicas.

Este grupo policial ha venido haciendo un seguimiento a este grafitero pudiendo constatar la autoría de estos diez casos por lo que se ha elevado un informe para que sea sancionado.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, felicita a la Policía Local, y especialmente al Proteu "por el seguimiento que han realizado para poder esclarecer la autoría de unas pintadas que contaminan los espacios comunes que deben ser respetados por todos".

Por su parte, la concejal de Seguridad, Gladis de León, destaca el trabajo que realiza el Proteu "no solo en este caso, sino en los múltiples espacios de la ciudad que patrullan y vigilan para el cumplimiento de las ordenanzas municipales".

Según la ordenanza municipal cada una de estas pintadas puede acarrear una sanción económica de hasta 1.500 euros, aunque será el departamento municipal correspondiente quien determine la cuantía total ante esta decena de actos y la reincidencia de estos, recoge una nota de la Policía Local.

Además, con los datos aportados por la Policía Local santacrucera incluso se diferenciará los que afectan al espacio público o a edificios, locales o instalaciones privadas.

Independientemente de esta posible sanción económica, la ordenanza municipal que regula y tipifica este tipo de infracciones, también contempla que el posible autor debe hacerse cargo del coste de la restitución o arreglo del daño causado.

La investigación policial se inició hace algunos meses para poder determinar, de forma fehaciente, la autoría de estas pintadas.

Dicho seguimiento dio como resultado que se propusieran como sanción diversos grafitis detectados en lugares como la carretera general del Rosario; plaza de Santo Domingo; pista de patinaje del parque La Granja; plaza Weyler; Villalba Hervás; La Marina; puente General Serrador confluencia con calle Miraflores; Ramblas de Santa Cruz o calle Nicolás Estévanez entre otros.

El informe policial, en unión de las actas administrativas, ya se ha cursado detallando todos los datos analizados por los agentes de la Policía capitalina, así como la identificación del grafitero que, presuntamente, ha realizado estas pintadas.