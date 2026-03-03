Transformación digital, IA y ciberseguridad centran los próximos 19 y 20 de marzo la cuarta edición del DigiON Canarias

Archivo - Gran Canaria acogerá los próximos 19 y 20 de marzo la cuarta edición del DigiON Canarias - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La transformación digital, la Inteligencia Artificial y la Ciberseguridad centran el programa de la cuarta edición de DigiON Canarias que tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de marzo en Infecar, Feria de Gran Canaria.

Según informa la organización, la cita reunirá a expertos en innovación tecnológica y con experiencia empresarial y en divulgación, para abordar un amplio abanico de temas que abarcan desde la IA y sus desafíos legales hasta los riesgos del nuevo entorno digital.

Durante dos días, el Salón de la Digitalización Empresarial de Canarias acogerá ponencias, mesas redondas y talleres que profundizarán en los retos y oportunidades de la transformación digital en las compañías.

La primera jornada arrancará con una ponencia de la CEO y fundadora de BeValk, María Aperador, sobre liderazgo consciente en la era de la inteligencia artificial, en la que ofrecerá una visión acerca de cómo decisiones más humanas pueden potenciar entornos complejos dominados por tecnologías inteligentes.

Posteriormente, tendrán lugar dos talleres prácticos: Yunior González, CEO y AI Wizard en SQUAADS, creará de manera colaborativa con el público una startup con inteligencia artificial. Después, el empresario y divulgador sobre IA, Pau García-Milà, enseñará a los asistentes a utilizar diversas herramientas de IA y Data Analytics para analizar mercados emergentes.

Por su pare, en la mesa redonda sobre 'Regulación, ética y AI Act', la directora de Área de Protección de Datos y Derecho Digital, Ingrid González; la coordinadora de Desarrollo de Negocio y Cumplimiento Legal de Proyectran, Angélica Darias; y Jeimy Poveda, jurista especialista en Derecho Tecnológico y socia directora de Dataseg, debatirán sobre cómo los marcos legales impactan a las startups y en las nuevas industrias.

Finalmente, el jefe de Seguridad Informática en Edataconsulting, David Delgado, cerrará el día con una ponencia para explicar cómo la IA corporativa puede ser la mejor aliada y, a la vez, el enemigo más silencioso; y Raúl Ordóñez, formador y divulgador en IA, enseñará a crear asistentes de IA orientados al aprendizaje y la productividad.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

Mientras, la segunda jornada profundizará en la transformación de la fuerza laboral, la gestión del dato y los riesgos reputacionales en el entorno digital.

Aquí, la consultora de IA y cofundadora de MujeresTech, Cristina Aranda, explorará el nuevo paradigma educativo y cómo el talento humano se relaciona con la inteligencia artificial; el CEO y CTO de MNX Online y TOURLab, Mannix Manglani, abordará el uso estratégico de los espacios de datos para impulsar decisiones de negocio basadas en información integrada; y la CEO de OnbrandinG y experta en reputación digital, Selva Orejón, reflexionará sobre cómo proteger la reputación digital de las empresas de los riesgos asociados a la desinformación automatizada.

El día 20 de marzo también tendrá lugar una mesa redonda titulada 'Humanos + IA: creatividad, ética y bienestar en el entorno de trabajo', en la que Mélida López, CEO en Kanzo Tech; Maica Amador, CEO y cofundadora de Sparkling Tech Solutions e investigadora en el IUCES-ULPGC, y Ángel Gutiérrez, CEO y CPO de Catalyst Tools, pondrán sobre la mesa la conexión entre innovación, responsabilidad ética y condiciones de trabajo en la era digital.

El broche final lo pondrá el divulgador en IA, Carlos Santana, con una reflexión sobre 'El futuro de la inteligencia artificial más allá del hype'.

Con todo, la programación de DigiON Canarias 2026 se complementa con una zona expositiva con más de 40 empresas confirmadas que ofrecerán a los profesionales y visitantes en general herramientas para abordar con éxito su proceso de modernización en un entorno global digitalizado.

Además, Infecar ha puesto a disposición de los asistentes una plataforma profesional de reuniones B2B, con el fin de facilitar conexiones estratégicas y generar oportunidades reales de negocio.