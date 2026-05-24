Transición Ecológica lanza ayudas por 18,4 millones para impulsar las energías renovables en Canarias

El consejero canario de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata - CONSEJERÍA CANARIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha convocado una subvención por valor de 18.461.384 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027 para impulsar las energías renovables en el archipiélago.

Las bases pueden consultarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), número 98, de 22 de mayo de 2026, (https://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2026-098-1702....). El plazo de presentación de las solicitudes comienza este lunes, 25 de mayo, y la fecha límite es el 22 de junio, según ha informado la Consejería regional de Transición Ecológica en nota de prensa.

Al respecto, el consejero canario de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, indicó que esta ayuda europea tiene como objetivo "avanzar en la transición verde de las islas". Añadió que con esta subvención, las administraciones públicas, las empresas o los propios ciudadanos "podrán ser parte de este camino hacia la descarbonización", que posicionará a Canarias "como región competitiva, que genera oportunidades y empleos de calidad".

Zapata expuso que se ha incrementado el importe de la subvención con respecto al año pasado en más de 9 millones de euros, resaltando así el compromiso de la consejería "para que la sociedad sea partícipe de este nuevo modelo y colabore en la adaptación y mitigación del cambio climático".

Respecto a las principales actuaciones, indicó que se contempla la mejora de la eficiencia energética en edificios, con acciones en la envolvente térmica (aislamientos y ventanas) en instalaciones térmicas y de iluminación; la eficiencia energética en el sector industrial, con ejemplos de actuaciones como la mejora de la tecnología en equipos, instalaciones y procesos en sectores productivos; o la puesta en marcha de proyectos integrados que en una misma solicitud combinen actuaciones de eficiencia energética y actuaciones de renovables, o actuaciones de eficiencia energética y almacenamiento.

También contempla actuaciones de implantación de energías renovables para la producción de electricidad y usos térmicos, como ejemplo las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo".

En este marco, Zapata se ha referido al "importante papel" de las Oficinas de Energía de Canarias, que "están informando y atendiendo todas" las consultas de la ciudadanía, empresas y administraciones, y acompañando y facilitando los trámites relacionados con la transición energética.

Los beneficiarios de estas subvenciones podrán ser el sector empresarial (con un importe total de 6.220.923,00 euros), los particulares (con un importe total de 5.075.461,00 euros), las entidades del tercer sector (con un importe total de 500.000 euros), las comunidades energéticas ( con un importe total de 1.000.000,00 euro), los ayuntamientos (con un importe total de 2.985.461,00 euros) y los cabildos insulares (con un importe total de 2.679.539,00 euros).

Las ayudas cubrirán un porcentaje de los costes subvencionables, con diferentes intensidades según el tipo de beneficiario: hasta el 60% para comunidades de propietarios, 50% para particulares y entidades del tercer sector, entre el 30% y 45% para empresas y el 100% para administraciones públicas.

Para resolver cualquier duda en relación a esta subvención, las Oficinas de Energía de Canarias atienden al público en horario de mañana los cinco días laborables de la semana, tanto de forma presencial como telefónica (922 533 533 Extensión 1) o por correo electrónico (transicionverde@oficinasenergia.com). La página web en la que se puede consultar toda la información y contactos es www.oficinasenergia.es.

Finalmente, con el objetivo de facilitar el acceso a estas ayudas, las personas que lo deseen podrán visualizar el webinar informativo celebrado el lunes, 11 de mayo, a través del canal de youtube de Femete (FemeteVisión) y en su página web femete.com.es.