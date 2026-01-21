El tranvía de Tenerife colisiona con una guagua, en un accidente que no deja heridos

Archivo - Imagen de archivo del tranvía de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tranvía de Tenerife ha sufrido este miércoles por la tarde una colisión contra una guagua, un accidente que no ha dejado heridos, según han confirmado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias a Europa Press.

El accidente se ha producido en torno a las 17.50 horas y ha tenido lugar en la carretera general del Rosario, en la zona que une Taco con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Los servicios de emergencia solo han tenido que atender a una mujer, que ha sufrido una crisis de ansiedad leve. En las labores también han participado agentes de la Policía Local y la Policía Nacional.

Tras el aviso, Tranvía de Tenerife ha informado en la red social 'X' de que el servicio se estaba viendo interrumpido, si bien ya ha sido restablecido.