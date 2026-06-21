Trasladado en helicóptero un hombre de 55 años herido grave tras salirse de la vía en Mogán (Gran Canaria)

Helicóptero medicalizado del SUC traslada al hospital a un hombre herido en accidente de tráfico en Gran Canaria. - SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jun (EUROPA PRESS)

Un hombre de 55 años ha sido trasladado en helicóptero en estado grave tras salirse de la vía con su vehículo, en el municipio de Mogán (Gran Canaria).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta a las 16.26 horas relacionada con un accidente de tráfico en la rotonda de acceso a la zona de Taurito desde la autopista GC-1.

Tras constatar que se trataba de una salida de vía, los bomberos han asegurado el vehículo accidentado y liberado a su ocupante del interior del habitáculo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido al afectado que, una vez estabilizado, ha sido trasladado en estado grave en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Efectivos de Protección Civil han colaborado con el resto de los recursos de emergencias y la Guardia Civil realiza el atestado del accidente.