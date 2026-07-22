Tres detenidos y 350 kilos de hachís incautados en una operación antidroga en Canarias

Cajas con piñas de maíz donde transportaban el hachís incautado por Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas e incautado 350 kilos de hachís en una operación antidroga que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a la recepción, preparación, transporte y distribución de hachís entre distintas islas de Canarias, señalando que se trata de un "importante golpe al tráfico de drogas" en las islas.

La investigación, que comenzó a principios del año 2026 y ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas, ha permitido intervenir además de los 350 kilos de hachís, diversos vehículos, material empleado para la preparación de la droga y otros efectos relacionados con la actividad delictiva, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Durante la investigación, los agentes detectaron la existencia de un entramado criminal que utilizaba una sofisticada infraestructura logística para introducir la sustancia estupefaciente en el circuito de distribución interinsular.

En concreto, la organización recibía el hachís procedente de Marruecos y, tras su preparación, lo introducía en envíos aparentemente legales gestionados a través de empresas del sector logístico canario.

Tras meses de investigación, los agentes pudieron identificar cómo era el funcionamiento interno de la organización, así como su modus operandi, comprobando que tenían diferentes transportistas encargados de recoger y entregar la droga siguiendo instrucciones previamente establecidas.

Para realizar estas funciones empleaban habitualmente furgonetas de alquiler con el fin de dificultar la labor policial, el seguimiento de los envíos, la trazabilidad de los desplazamientos y reducir así el riesgo de ser detectados.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA OCULTAR EL HACHÍS

Los agentes conocieron, durante las pesquisas, que la organización utilizaba productos agrícolas para ocultar la droga durante su transporte. En concreto, los paquetes de hachís los camuflaban entre cajas de hortalizas para pasar inadvertidos durante los desplazamientos entre las islas.

En el momento de la incautación de los 350 kilogramos de hachís, estos fueron intervenidos ocultos entre piñas de maíz listas para su distribución.

Finalmente, durante la fase operativa de la operación, la UDYCO de Las Palmas detuvo a tres personas por estar presuntamente integradas en la organización criminal, al tiempo que intervinieron varias furgonetas utilizadas para la comisión de los hechos.

De esta forma, el perjuicio económico ocasionado a la organización criminal se ha estimado en unos 700.000 euros.

Actualmente la investigación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales para el esclarecimiento total de los hechos, así como la localización de otros posibles integrantes de la organización.

En cuanto a los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de todos los investigados.