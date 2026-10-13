Tres heridos de diversa consideración en un accidente entre dos motocicletas en Gáldar (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado heridos de diversa consideración en un accidente de tráfico entre dos motocicletas en la carretera de Sardina, en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 19.08 horas de este lunes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que una mujer presentaba, en el momento inicial de la asistencia, lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo atendieron a dos hombres que presentaban lesiones de carácter leve, salvo complicaciones, por lo que uno fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y otro al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar de los hechos también se han personado agentes de la Guardia Civil, que han realizado el atestado correspondiente.