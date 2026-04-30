Tres heridos tras precipitarse un vehículo por un barranquillo de Santa Úrsula (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres resultaron heridos este jueves tras la precipitación de un vehículo por un barranquillo del municipio tinerfeño de Santa Úrsula.

El accidente tuvo lugar en la calle Fuente Ravelo en torno a las 15.56 horas, cuando dos coches colisionaron. A continuación, uno de ellos cayó por el barranquillo, si bien todos sus ocupantes quedaron fuera del vehículo, informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El personal del Servicio de Urgencias Canario y del centro de salud de Santa Úrsula asistieron a los heridos, que fueron trasladados a un centro sanitario.

Se tratan de tres varones, uno de 22 años con un traumatismo facial de carácter leve y otro con heridas leves, que fueron trasladados la centro de salud; y un tercero, de 23 años, que presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado y que fue trasladado a Hospiten Bellevue.

El personal de bomberos y de Protección Civil colaboraron con los servicios intervinientes y la Policía Local instruyó diligencias.